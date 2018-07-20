"Не можу дочекатися!" Група "Антитіла" заінтригувала українців

Кадр з відео "Лови Момент"

Тарас Тополя і компанія показали тизер свого нового кліпу "Лови Момент"

Популярна українська група "Антитіла" показала тизер кліпу на нову пісню "Лови Момент". Цей трек увійде в майбутній альбом столичного колективу.

Як знімали новий кліп групи "Антитіла"

"Hello! Лови момент! Для чого музиканти вирушили у тижневий похід найскладнішим туристичним маршрутом Карпат, дикими місцями долини річки Чорний Черемош, долаючи десятки кілометрів, глибокі броди та вершини Карпат? З якою метою "Антитіла" вперше постали у кадрі із дружинами та дітьми, та впустили глядача у особисте життя? Які приховані символи і смисли заклали хлопці у майбутнє відео, у його окремі сцени, і чи насправді вся планета приречена на тотальний колапс? Все це ви дізнаєтеся найближчим часом. Слідкуйте за новинами!" - розповіли в прес-службі команди.

Тизер кліпу "Лови Момент"

Відомо, що прем'єра кліпу "Лови Момент" відбудеться з 1 серпня.

Тим часом користувачі соціальних мереж вже не можуть дочекатися нової відеороботи Тараса Тополі і його команди.

Скріншот коментарів

Раніше Тарас Тополя зізнався, скільки втратив від відмови виступати в РФ.

Відео: РБК-Україна