"Не остаточний варіант": Тіна Кароль вразила прихильників ультра-модним образом (фото)

Співачка підготувала сюрприз шанувальникам

Відома українська співачка Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) здивувала шанувальників незвичайним вбранням. Відповідне фото опубліковано на фан-сторінці зірки у соцмережі Instagram.

"Тіна Кароль на примірці свого нового ультра-модного образу лимонного жовтого кольору. Творець луку - дизайнер відомого українського бренду #LuVi! Повністю побачити новий образ співачки зможемо вже через 2 дні — 5 липня в Мінську!" – розповіли в мережі.

На фото зірка в жовтому напівпрозорому трико.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

Вбрання співачки вразило шанувальників, однак вони розійшлися в думках: одним трико не сподобалося, інші, розуміючи, що це ще не кінцевий варіант, впевнені, що це буде щось гарне.

Знімок виконавиці прокоментували багато користувачів мережі:

"Вау... початок вражає".

"Краса".

"Кошмар! Дизайнер був під кайфом!".

"Це в тренажерний зал?".

"Якщо чесно, то не дуже".

"Мені здається, це ще не остаточний варіант".

"Кошмар".

Скріншот коментарів (instagram.com/tinakarol_fantina)

До речі, Тіна Кароль показала обличчя без макіяжу.

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