"Не остаточний варіант": Тіна Кароль вразила прихильників ультра-модним образом (фото)

Співачка підготувала сюрприз шанувальникам
Відома українська співачка Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) здивувала шанувальників незвичайним вбранням. Відповідне фото опубліковано на фан-сторінці зірки у соцмережі Instagram.
"Тіна Кароль на примірці свого нового ультра-модного образу лимонного жовтого кольору. Творець луку - дизайнер відомого українського бренду #LuVi! Повністю побачити новий образ співачки зможемо вже через 2 дні — 5 липня в Мінську!" – розповіли в мережі.
На фото зірка в жовтому напівпрозорому трико.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)
Вбрання співачки вразило шанувальників, однак вони розійшлися в думках: одним трико не сподобалося, інші, розуміючи, що це ще не кінцевий варіант, впевнені, що це буде щось гарне.
Знімок виконавиці прокоментували багато користувачів мережі:
"Вау... початок вражає".
"Краса".
"Кошмар! Дизайнер був під кайфом!".
"Це в тренажерний зал?".
"Якщо чесно, то не дуже".
"Мені здається, це ще не остаточний варіант".
"Кошмар".
Скріншот коментарів (instagram.com/tinakarol_fantina)
До речі, Тіна Кароль показала обличчя без макіяжу.
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