"Не ставте хрест на цих відносинах": з'явилися нові деталі розставання Кличка з Панеттьєрі

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Інсайдер каже, що актриса і боксер все ще цікаві один одному

Популярну голлівудську актрису Гайден Панеттьєрі помітили з новим бойфрендом. Після цього Володимир Кличко розповів про розставання, чим засмутив прихильників. Однак, за інформацією друга сім'ї, таке рішення може бути тимчасовим. Про це розповідає People.

Нещодавно мережі шокувала новина про розрив відносин між Володимиром Кличко та Гайден Панеттьєрі, які понад 8 років були разом. 3-річна дочка Кайя Євдокія не стала тим фактором, що вплинув на рішення зіркової пари. Але інсайдер видання переконаний, що в ЗМІ дещо перебільшили інформацію, тому пара незабаром може знову відновити стосунки.

"Не думаю, що Володимира варто викреслювати тільки тому, що їх не бачать разом. Вони поважають один одного, і вони цікаві один одному. Не ставте хрест на цих відносинах", – зазначив співрозмовник видання.

За 8 років відносин Гайден і Володимир кілька разів оголошували про розрив, однак після цього завжди мирилися. Інсайдер вважає, що останній випадок — не виняток, тому варто чекати новин про їх примирення.

Пізніше в ЗМІ з'явилися чутки, що чоловік Ані Лорак постійно змінює співачці.

Після розставання з Володимиром Кличком Гайден Панеттьєрі знайшла нового бойфренда. Тепер журналісти дізналися ім'я таємничого незнайомця.

Відео: (video.rbc.ua)