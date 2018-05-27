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"Не соромно?": Регіну Тодоренко розкритикували фани

STYLERЗірки        27.05.2018 - 17:50
Фото: Регіна Тодоренко (РБК-Україна)
Фото: Регіна Тодоренко (РБК-Україна)

Прихильники намагалися з'ясувати, чому ведуча поправилася

Відому телеведучу Регіну Тодоренко розкритикували шанувальники за зайву повноту на фото, яке опублікувала Тодоренко на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Відомо, що Регіна Тодоренко отримала нагороду в категорії "найбільш стильна телеведуча" від російського видання Moda Topical. Після вручення нагороди зірка опублікувала фотографію з церемонії у своєму фотоблозі.

На захід Регіна Тодоренко одягла чорну сукню з рюшами на плечах. Свій образ телеведуча доповнила лакової сумочкою і босоніжками з прозорими вставками від Gianvito Rossi.

"Отримувати премії завжди приємно, особливо в номінації "найстильніша ведуча" за версією #topicalstyleawards2018. Величезне дякую за такий теплий прийом. Величезна подяка моїм фанам та, звичайно ж, стилісту", - підписала фотографію Регіна Тодоренко і додала, що її чорне плаття від Miumiu, а босоніжки від Gianvito Rossi.

Скріншот фото (instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники розкритикували образ телеведучої і те, як вона виглядає. Деякі припустили, що Регіна Тодоренко знаходиться в положенні, тому вона трохи погладшала.

"Вагітна?", "Щось Регіна тут попливла...", "Яка їжа підігнала тобі кілограми? Напиши, будь ласка, я хочу додати у вазі, але нічого не допомагає. Дай пораду з цього приводу", - написали фанати телеведучої.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Крім того, деякі фани вважають, що у всьому винне плаття, яке не йде телеведучій та її стиліст, який невдало підібрав образ.

"Це плаття повнить? Або фото невдале?", "І плаття, і ракурс, всі повнить. Руки здаються повніше, стегна більше і навіть ікри, мабуть нога на ногу дали такий ефект. Коротше, бабкіно плаття якесь", - розкритикували шанувальники Тодоренко.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Знайшлися і такі, які засудили Регіну Тодоренко за те, що вона приймає нагороди від країни-агресора.

"Не соромно працювати на країну-агресора? Отримувати нагороди", - написала Катерина Дерев'янко.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

До речі, українську телеведучу висміяли за безглузде фото.

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Відео: video.rbc.ua

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Теги: Орел и Решка, ведущая, Регіна Тодоренко
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