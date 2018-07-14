"Не для вас": Сумська "вбила на повал" фанатів різкою зміною іміджу (фото)

Фото: Ольга Сумська (facebook.com osumska)

Шанувальники зізналися, що впізнали актрису насилу

Відома українська актриса Ольга Сумська викликала справжній ажіотаж через зміну власного іміджу. Відповідний знімок вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Як вам?", - поцікавилася актриса.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Сумську справді можна дізнатися насилу. Причиною цього є коротка стрижка, на яку звернули увагу шанувальники актриси.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

"Господи, ледве впізнала. Дівчинка зовсім", - сказав користувач "Авоська".

"Ні. Цей образ не для вас", - підкреслила користувач Надія Труш.

"Звичайно, це образ для зйомок. Але нічого більше. Ця зачіска не дуже підходить. З довгими локонами Оля королева", - підкреслив користувач Ольга Гаркуша.

"Господи, хто це? Який креатив і ентузіазм", - сказав користувач Ганна Скиба.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

До речі, відома українська актриса і телеведуча Ольга Сумська опублікувала новий пост на сторінці в Instagram, яким налякала своїх шанувальників. Артистка виклала в мережу відео, на якому можна побачити один з процесів роботи гримерів. "Проба гриму", - підписала публікацію зірка.

Фанатів побачене вразило, вони вже точно не очікували таке побачити.

"Я б такого не витримала! Респект всім акторам! Завжди розуміла, що акторство - це пекельна праця. Ольга, Ви нас (шанувальників) не перестаєте дивувати. Велика Вам подяка за відкритість та щирість", - написала одна з користувачів мережі.

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