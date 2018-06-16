Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"НеАнгели в Нью-Йорку": Слава Камінська похвалилася поїздкою в США (фото)

STYLERЗірки        16.06.2018 - 17:59
Фото: (instagram.com/babaslavka)
Фото: (instagram.com/babaslavka)

Слава Камінська опублікувала знімки на тлі Нью-Йорка в соціальній мережі Instagram

Популярна українська співачка, учасниця дуету "Неангели" Слава Камінська нещодавно прилетіла в Нью-Йорк в рамках концертної діяльності. Днями вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram барвисті фото і відео з США.

Дівчина поділилася фотографіями на тлі міського пейзажу, а також курйозним відео з вуличними музикантами.

Фото: (instagram.com/babaslavka)

"У відмінному настрої :) Життя іноді підносить приємні сюрпризи. Я обожнюю такі моменти. ПиСи: ми прилетіли в NY і здається виспалися", — написала вона у підписі до першої фотографії, опублікованій в США.

Скріншот поста аккаунта instagram.com/babaslavka

 

 

Відео: (instagram.com/babaslavka)

"Неангели в Нью-Йорку", — підписала дівчина відеозапис.

 

Фото: (instagram.com/babaslavka)

У підписі до однієї з фотографій дівчина прикріпила вірш, написаний в 2011 році.

"Я оставляла на бумаге след,
Переплетенных мыслей паутину... Закручивая буквами сюжет,
Искала золотую середину.

За четкой гранью социальных стен,
В коробках из бумаги и бетона,
Свою свободу превращала в плен
Двойных стандартов и немых шаблонов.
 

Себя отдав железным проводам,
Что импульсы ведут сквозь расстояния,
Рассеялась по призрачным местам,
Взирая на всеобщее признание...", — написала вона.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, що нещодавно Віка Смеюха, учасниця дуету "Неангели" розповіла своїм передплатникам, що поїздка у США була її мрією, і нарешті вона здійснилася.

"Сміливо йдіть до виконання своєї мрії, якою б вона не була. Всі ми знаємо, коли настає цей довгоочікуваний момент, ти отримуєш такий заряд ейфорії і радості, що переповнюють емоції. Вчора збулася моя мрія, я прилетіла до Америки, і відразу в неофіційну столицю світу – в Нью-Йорк. Це щось неймовірне, я готова одночасно і плакати, і сміятися", – ділиться своїми враженнями співачка.

Віка вже встигла погуляти по місту, дослідила Центральний парк і, звичайно, зробила знімки.

Відео: video.rbc.ua

"Збулася моя мрія": Віка з "Неангелів" похвалилася кадрами зі "столиці світу" "Віджали хліб": Слава Камінська поділилася незвичайними фото з відпочинку
Теги: НеАнгелы
Стало відомо, кому належить кинутий на трасі Київ-Дніпро спорткар
Потрібні свідки: родина лідера групи Ріапобой терміново просить про допомогу
"Стрибайте, біжіть, куди зможете": очевидці розповіли подробиці НП в аеропорту "Київ" (відео)
"Справжній чоловік": Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся