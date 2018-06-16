"НеАнгели в Нью-Йорку": Слава Камінська похвалилася поїздкою в США (фото)

Слава Камінська опублікувала знімки на тлі Нью-Йорка в соціальній мережі Instagram
Популярна українська співачка, учасниця дуету "Неангели" Слава Камінська нещодавно прилетіла в Нью-Йорк в рамках концертної діяльності. Днями вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram барвисті фото і відео з США.
Дівчина поділилася фотографіями на тлі міського пейзажу, а також курйозним відео з вуличними музикантами.
Фото: (instagram.com/babaslavka)
"У відмінному настрої :) Життя іноді підносить приємні сюрпризи. Я обожнюю такі моменти. ПиСи: ми прилетіли в NY і здається виспалися", — написала вона у підписі до першої фотографії, опублікованій в США.
Скріншот поста аккаунта instagram.com/babaslavka
Відео: (instagram.com/babaslavka)
"Неангели в Нью-Йорку", — підписала дівчина відеозапис.
Фото: (instagram.com/babaslavka)
У підписі до однієї з фотографій дівчина прикріпила вірш, написаний в 2011 році.
"Я оставляла на бумаге след,
Переплетенных мыслей паутину... Закручивая буквами сюжет,
Искала золотую середину.
За четкой гранью социальных стен,
В коробках из бумаги и бетона,
Свою свободу превращала в плен
Двойных стандартов и немых шаблонов.
Себя отдав железным проводам,
Что импульсы ведут сквозь расстояния,
Рассеялась по призрачным местам,
Взирая на всеобщее признание...", — написала вона.
Скріншот поста облікового запису instagram.com/babaslavka
Нагадаємо, що нещодавно Віка Смеюха, учасниця дуету "Неангели" розповіла своїм передплатникам, що поїздка у США була її мрією, і нарешті вона здійснилася.
"Сміливо йдіть до виконання своєї мрії, якою б вона не була. Всі ми знаємо, коли настає цей довгоочікуваний момент, ти отримуєш такий заряд ейфорії і радості, що переповнюють емоції. Вчора збулася моя мрія, я прилетіла до Америки, і відразу в неофіційну столицю світу – в Нью-Йорк. Це щось неймовірне, я готова одночасно і плакати, і сміятися", – ділиться своїми враженнями співачка.
Віка вже встигла погуляти по місту, дослідила Центральний парк і, звичайно, зробила знімки.
Відео: video.rbc.ua