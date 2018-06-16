"НеАнгели в Нью-Йорку": Слава Камінська похвалилася поїздкою в США (фото)

Слава Камінська опублікувала знімки на тлі Нью-Йорка в соціальній мережі Instagram

Популярна українська співачка, учасниця дуету "Неангели" Слава Камінська нещодавно прилетіла в Нью-Йорк в рамках концертної діяльності. Днями вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram барвисті фото і відео з США.

Дівчина поділилася фотографіями на тлі міського пейзажу, а також курйозним відео з вуличними музикантами.

Фото: (instagram.com/babaslavka)

"У відмінному настрої :) Життя іноді підносить приємні сюрпризи. Я обожнюю такі моменти. ПиСи: ми прилетіли в NY і здається виспалися", — написала вона у підписі до першої фотографії, опублікованій в США.

Скріншот поста аккаунта instagram.com/babaslavka

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 13 Чер 2018 р. о 5:52 PDT

Відео: (instagram.com/babaslavka)

"Неангели в Нью-Йорку", — підписала дівчина відеозапис.

Фото: (instagram.com/babaslavka)

У підписі до однієї з фотографій дівчина прикріпила вірш, написаний в 2011 році.

"Я оставляла на бумаге след,

Переплетенных мыслей паутину... Закручивая буквами сюжет,

Искала золотую середину.

За четкой гранью социальных стен,

В коробках из бумаги и бетона,

Свою свободу превращала в плен

Двойных стандартов и немых шаблонов.



Себя отдав железным проводам,

Что импульсы ведут сквозь расстояния,

Рассеялась по призрачным местам,

Взирая на всеобщее признание...", — написала вона.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, що нещодавно Віка Смеюха, учасниця дуету "Неангели" розповіла своїм передплатникам, що поїздка у США була її мрією, і нарешті вона здійснилася.

"Сміливо йдіть до виконання своєї мрії, якою б вона не була. Всі ми знаємо, коли настає цей довгоочікуваний момент, ти отримуєш такий заряд ейфорії і радості, що переповнюють емоції. Вчора збулася моя мрія, я прилетіла до Америки, і відразу в неофіційну столицю світу – в Нью-Йорк. Це щось неймовірне, я готова одночасно і плакати, і сміятися", – ділиться своїми враженнями співачка.

Віка вже встигла погуляти по місту, дослідила Центральний парк і, звичайно, зробила знімки.

Відео: video.rbc.ua