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Лобода, яка нещодавно народила другу доньку, скоро виступить в Москві

STYLERЗірки        31.05.2018 - 23:09
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка буде боротися з Ані Лорак за звання кращої виконавиці

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно народила другу дочку, і веде активну кар'єрну діяльність в Росії, вже 8 червня збирається вийти на сцену в Москві. У соцмережі Instagram на сторінці muztv з'явився анонс виступу.

На сцені московського СК "Олімпійський" відбудеться "Премія МУЗ-ТВ 2018.Трансформація".

Скріншот поста (instagram.com/muztv)

Варто відзначити, що Лобода бореться за звання "Краща виконавиця" з іншими українськими співачками - Ані Лорак, Йолкою і Вірою Брежнєвою.

До речі, Лобода показала новонароджену дочку.

Нагадаємо, зірка полетіла народжувати в Лос-Анджелес, бо малятко отримала американське громадянство. Пологи пройшли успішно і без ускладнень в одній з кращих клінік – Седар Синай, де народжували Мадонна, Ірина Шейк, Кім Кардашьян та інші світові знаменитості. Вага дитини — 3 кг, зріст — 48 см. В даний момент мама і маля почувають себе чудово. Ім'я батька дитини Світлана Лобода не розголошує. За чутками, це соліст відомого німецького рок-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн.

Світлана Лобода: наша чи не наша (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Світлана Лобода
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