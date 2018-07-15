"Недитячий обман": Маша Єфросиніна розкрила свої табу у зовнішньому вигляді (відео)

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Деякі з них дівчина називає недитячим обманом

Популярна українська телеведуча і шоувумен Маша Єфросиніна назвала п'ять речей, які вважає неприпустимими у зовнішньому вигляді дівчат. Відповідний ролик вона розмістила на своїй сторінці в Youtube.

Так, першим з них телеведуча називає білизна з пуш-апом.

"Мені здається, що це серйозний, недитячий обман чоловіків. Всі й так бачать, кому треба, ваші прекрасні груди, якими б вони не були, а випинати і "засовувати" її в кожну картинку, камеру, очі людей, які йдуть на зустріч, на мій погляд, вульгарно", - сказала вона

Не менш вульгарним, за словами Єфросиніної, є прозорий одяг.

"Я розумію. Надіти блузку і майку напівпрозору – це ще може виглядати сексуально. Але коли жінка йде по вулиці і у неї видно марку нижньої білизни, що, вибачте, вона цим хоче сказати?", - підкреслила вона.

Також Єфросиніна виступила проти фейкових речей. За її словами, вони нікого ще "не красили".

"Третія заборона або "табу" у зовнішньому вигляді – це підроблені речі. Ще нікого не красив неправильний напис LOUIS VUITTON. Вже краще одягнутися стильно, але в більш демократичних магазинах, чим носити відверті підробки, причому одночасно всі наявні у вас в гардеробі", - сказала телеведуча.

До речі, українська телеведуча Маша Єфросиніна приємно здивувала своїх instagram-підписників несподіваним образом. Так, українська телеведуча опублікувала фото, на якому позує в дуже жіночному та спокусливій вбранні – чорному платті в білий горошок з прозорою накидкою. Також блогер Єфросиніна кокетливо показала оголену ніжку. Незвичайний "сексі-ефект" додає також червона підсвітка примірочної, в якій був зроблений знімок.

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