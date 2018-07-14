"Неймовірно порожньо": Седокова заінтригувала прихильників загадковим фото

Фото: Анна Седокова (instagram.com-annasedokova)

Співачка заговорила про таємниче кохання

Відома українська співачка Анна Седокова, яка вже тривалий час проживає в Російській Федерації, заінтригувала прихильників таємничим знімком і словами про кохання. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Кохання дивовижне. Коли воно є, воно може підняти тебе над усіма, проблеми здається дрібницею, перешкоди виглядають незначними, а мета єдино вірною. Але раптом, коли вона зникає, стає неймовірно порожньо. Здається, що світ, який ще недавно був таким ласкавим, став чужим без його повідомлень... Назавжди. В космос ти, в космос я", - сказала вона.

Фото: Седокова з величезним букетом квітів (instagram.com/annasedokova)

Слід уточнити, що на знімку також можна помітити величезний букет квітів. Саме він заінтригував фанатів виконавиці.

"Нічого собі, скільки квітів. Дуже красиво і круто", - сказала користувач Юлія Шкавро.

"Усю треба було обсипати квітами. Але, на жаль, коли вони побачать, з якою красою вони поруч зів'яне, то засмутяться", - підкреслив юзер Максим Коновалов.

"Ваш шанувальник напевно займається флористикою. Боже мій, такі класні квіти", - сказала користувач Akbikesh kz.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

До речі, бабуся екс-чоловіка Анни Сєдокової Максима Чернявського Марина Петрівна продовжує розповідати про минуле співачки. На цей раз вона повідомила, що в свій час зірка позбавила свого іншого колишнього чоловіка Валентина Белькевича зустрічей зі старшою дочкою Аліною.

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