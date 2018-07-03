"Несамовито чекаємо": Анна Седокова шокувала мережу новими планами

Співачка поділилася радісною новиною
Популярна українська співачка Анна Сєдокова опублікувала на сторінці в Instagram нове фото, поділившись своїми омріяними планами.
"Баланс енергії відновлений, засмага на мені, мільйон почуттів в мені, і мені пора дати ожити своїм картинам, які я зберігаю в уяві. Я офіційно заявляю, що вже сьогодні приступаю до запису нового альбому. Яким він буде, я не знаю, але точно емоційним", - повідомила зірка.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Фото співачки, як і новина, захопило її шанувальників. Фанати бажають успіхів Ані у здійсненні планів.
"Яке класне живе фото", - написала @m_obrazcova.
"Чекаємо нових хітів, успіхів та удачі", - прокоментувала користувач @weronika13049.
"Несамовито чекаємо", - написала ще одна дівчина @kashenko05.
"Вау, шикарне фото", "Відмінний кадр", "Краса", - коментують шанувальники.
Скріншоти коментарів (instagram.com/annasedokova)
Нагадаємо. відома українська співачка Наталія Могилевська вразила шанувальників зовнішнім виглядом.
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