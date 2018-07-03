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"Несамовито чекаємо": Анна Седокова шокувала мережу новими планами

STYLERЗірки        03.07.2018 - 11:02
Фото: Анна Седокова (facebook.com/SedokovaAnna)
Фото: Анна Седокова (facebook.com/SedokovaAnna)

Співачка поділилася радісною новиною

Популярна українська співачка Анна Сєдокова опублікувала на сторінці в Instagram нове фото, поділившись своїми омріяними планами.

"Баланс енергії відновлений, засмага на мені, мільйон почуттів в мені, і мені пора дати ожити своїм картинам, які я зберігаю в уяві. Я офіційно заявляю, що вже сьогодні приступаю до запису нового альбому. Яким він буде, я не знаю, але точно емоційним", - повідомила зірка.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Фото співачки, як і новина, захопило її шанувальників. Фанати бажають успіхів Ані у здійсненні планів.

"Яке класне живе фото", - написала @m_obrazcova.

"Чекаємо нових хітів, успіхів та удачі", - прокоментувала користувач @weronika13049.

"Несамовито чекаємо", - написала ще одна дівчина @kashenko05.

"Вау, шикарне фото", "Відмінний кадр", "Краса", - коментують шанувальники.

Скріншоти коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо. відома українська співачка Наталія Могилевська вразила шанувальників зовнішнім виглядом.

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Теги: Анна Седокова, співачка, фото
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