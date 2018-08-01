"Неконструктивна критика": Каменських зізналася, як ставиться до своїх хейтерів

Фото: Настя Каменських facebook.com oleksii.potapenko)

Каменських зазначила, що не хоче витрачати на свій безцінний час на обговорення таких дрібниць

Як відомо, "зіркове життя" для багатьох артистів не обходиться без хейтерів. Тому відома українська співачка Настя Каменських, яка тепер виступає під псевдонімом NK, вирішила розповісти, як вона ставиться до критики. Про це Каменських розповіла ексклюзивному інтерв'ю STYLER.

Зірка запевнила, що постійно читає коменти в соцмережах під своїми постами і фотографіями.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Я читаю (коментарі), якщо задаю шанувальникам якесь питання і мені важливо почути їх думку. Наприклад, про нових колекціях NKsport, сподобалося, щоб відповідно до їх запитів робити нові моделі, наприклад. Але якщо я бачу некоструктивную критику, не читаю", - говорить NK.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Настя вважає, що не варто звертати серйозну увагу на критику в соцмережах, адже найчастіше негативні коментарі пишуть люди, яким просто нема чим зайнятися.

"Чула якось фразу, що якщо б Лев Толстой читав коменти під своїми романами, то "Війну і мир" б не написав. Я розумію, що людям, які пишуть негативні коментарі, просто нічим зайнятися. Це ж не конструктивна критика. Вони виливають незадоволення собою в суспільство", - зазначила співачка.

Каменських додала, що не хоче витрачати на свій безцінний час на обговорення таких дрібниць.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"У мене є багато важливих справ, які хочу встигнути. Їм (критикам) раджу теж саме: краще піти зайнятися чимось корисним", - підсумувала вона.

Раніше Настя Каменських зізналася, готова піти в політику.

Також вона розповіла про "спортивну" мотивацію і поділилася дієтичним рецептом улюбленого салату.

Що ви не знали про NК?