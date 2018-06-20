Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Трохи ретро": Ольга Сумська показала, як виглядала 20 років

STYLERЗірки        20.06.2018 - 20:58
Фото: Ольга Сумська (facebook.com osumska)
Фото: Ольга Сумська (facebook.com osumska)

Знімок вже встиг підкорити мережу

Народна артистка України Ольга Сумська показала шанувальникам, як виглядала під час молодості. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Трохи ретро..20 років", - підписаний знімок.

Слід уточнити, що на даний момент знімок зібрав майже 10 тисяч лаків і близько сотні коментарів.

Фото: ольга Сумська в молодості (instagram.com/olgasumska)

На думку фанатів актриси, Сумська виглядає на опублікованому знімку "божественно гарною".

"А очі такі ж божественно гарною, виразні і випромінюють добро. Будьте щасливі, Оля. Творчих перемог та щастя", - сказала користувач Світлана Новікова.

"Яка ви, Олю, гарненька. Зараз не гірше. Здоров'я і процвітання", - уточнила користувач Лариса Богданович.

"Боже, яка красуня. Олю, ви і зараз така ж. Здоров'я, успіхів і творчих перемог. Будьте щасливі", - сказала юзер "Надія".

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

До речі, народна артистка України Ольга Сумська здивувала своїх фанів приголомшливими знімками в легендарному образі. Відомо, що 11 червня в 19:00 в Національній філармонії України відбувся тематичний концерт "Музика, на яку надихнула Роксолана/Хюррем Султан".

Посольство Республіки Туреччина у співпраці з Міністерством культури України організувала концерт-розповідь, де вперше були зібрані всі музичні твори, присвячені Роксолані. На цьому заході Сумська постала в образі Роксолани – героїні культового однойменного українського серіалу 90-х років

Користувачі соцмережі захопилися приголомшливим виглядом улюбленої актриси і згадали культовий серіал, який був популярним близько двадцяти років тому.

День літнього сонцестояння 2018. Коли станеться. Прикмети (video.rbc.ua)

Актриса Олена Мусієнко розповіла, де буде народжувати Герцогиню Меган Маркл висунули на престижну премію
Теги: Ольга Сумская, актриса, ретро
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся