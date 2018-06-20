"Трохи ретро": Ольга Сумська показала, як виглядала 20 років

Знімок вже встиг підкорити мережу

Народна артистка України Ольга Сумська показала шанувальникам, як виглядала під час молодості. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Трохи ретро..20 років", - підписаний знімок.

Слід уточнити, що на даний момент знімок зібрав майже 10 тисяч лаків і близько сотні коментарів.

Фото: ольга Сумська в молодості (instagram.com/olgasumska)

На думку фанатів актриси, Сумська виглядає на опублікованому знімку "божественно гарною".

"А очі такі ж божественно гарною, виразні і випромінюють добро. Будьте щасливі, Оля. Творчих перемог та щастя", - сказала користувач Світлана Новікова.

"Яка ви, Олю, гарненька. Зараз не гірше. Здоров'я і процвітання", - уточнила користувач Лариса Богданович.

"Боже, яка красуня. Олю, ви і зараз така ж. Здоров'я, успіхів і творчих перемог. Будьте щасливі", - сказала юзер "Надія".

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

До речі, народна артистка України Ольга Сумська здивувала своїх фанів приголомшливими знімками в легендарному образі. Відомо, що 11 червня в 19:00 в Національній філармонії України відбувся тематичний концерт "Музика, на яку надихнула Роксолана/Хюррем Султан".

Посольство Республіки Туреччина у співпраці з Міністерством культури України організувала концерт-розповідь, де вперше були зібрані всі музичні твори, присвячені Роксолані. На цьому заході Сумська постала в образі Роксолани – героїні культового однойменного українського серіалу 90-х років

Користувачі соцмережі захопилися приголомшливим виглядом улюбленої актриси і згадали культовий серіал, який був популярним близько двадцяти років тому.

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