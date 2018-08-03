Несподіваний поворот: Джонні Депп звинуватив колишню дружину у побитті

Фото: Джонні Депп (instagram.com-johnnydeppofficial)

Голлівудський актор заявив, що Ембер неодноразово піднімала руку на нього

Відомий американський актор Джонні Депп, на якого нещодавно подали до суду за побиття члена знімальної групи, заявив, що його колишня дружина, актриса Ембер Херд била його. Артист подав позов до суду на видання The Sun, в якому вказав даний факт. Про це повідомляє видання The Mirror.

Адвокати Джонні Деппа заявили, що справи йдуть не так, як усі звикли вважати. В шлюбі не актор бив Ембер, а вона – його. За словами Деппа, одного разу актриса накинулася на нього з кулаками, коли він абсолютно тверезий запізнився на вечірку з приводу дня її народження.

"Джонні хотів лягти спати, як Херд почала його бити. Депп схопив жінку за руки, штовхнув її на ліжко і пішов геть", - розповіли адвокати актора.

Через якийсь час відбулася ще одна сварка між парою. Повідомлялося, що Депп кинув телефон в обличчя Ембер. Але в команді зірки "Піратів карибського моря" помітили, що коли два поліцейських приїхали на виклик, вони не побачили жодних слідів на актрисі.

"Коли один з поліцейських запитав Херд, що сталося, вона відповіла: "нічого".

Відзначимо, що в грудні 2016 року зіркова пара офіційно розлучилася. Актриса Ембер Херд неодноразово заявляла, що колишній чоловік постійно піднімав на неї руку і часто приходив додому п'яним.

Нагадаємо, Джонні Депп замінив татуювання на костяшках пальців, яке він присвячував колишній дружині, на інше..

Під час відносин актор набив тату на костяшках пальців зі словом Slim, що перекладається як "худишка". Але в 2016 році дівчина подала на розлучення і в січні наступного року пара розлучилася. Тоді Джонні Депп перебив тату, змінивши його на "мерзота" (Scum). І ось недавно стало відомо про те, що актор знову поміняв напис на пальцях.

Також ми писали про те, що 32-річну актрису Євгенію Осипову, яка виконала головну роль у відомому телесеріалі російсько-українського виробництва "Доярка з Хацапетівки", побив чоловік.

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