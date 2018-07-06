"Нереально круто": Макс Барських поділився деталями майбутнього треку

Співак опублікував частину пісні

Популярний український співак Макс Барських вразив шанувальників новим образом і поділився деякими деталями з приводу нового треку, опублікувавши нові фото на своїй сторінці в Instagram.

У соцмережі мзірка виклав нові знімки свого лука, який призначений для його нової пісні "Полураздета". Також він опублікував аудіо, де чути частину треку.

Фото: Макс Барських (instagram.com/max_barskih)

"Зробимо літо жаркіше разом!" – підписав одну з публікацій артист.

Фото Макс Барських (instagram.com/alanbadoev)

Заспойлерив пісню і відомий режисер Алан Бадоєв, теж виклавши в мережу частину пісні "Полураздета". "Влітку @max_barskih звучить легко і проникає під шкіру...#полураздета", - написав режисер в пості.

Допис, поширений Alan Badoev (@alanbadoev) 6 Лип 2018 р. о 3:08 PDT

Відео: Макс Барських (instagram.com/alanbadoev)

Шанувальники в захваті від нового образу співака і чекають не дочекаються нової його пісні.

"Нереально круто", "Ааа чекаємо!", "Макс, ти шикарний", "Взагалі супер", "Вже люблю цю пісню", "Супер, клас, здорово. Хочу всю послухати і подивитися", - прокоментували фанати одну з публікацій Макса Барських.

Скріншоти коментарів (instagram.com/max_barskih)

Нагадаємо, Лобода змусила друга пуститися в дикий танок під свою пісню.

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