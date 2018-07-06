"Нереально круто": Макс Барських поділився деталями майбутнього треку

Співак опублікував частину пісні
Популярний український співак Макс Барських вразив шанувальників новим образом і поділився деякими деталями з приводу нового треку, опублікувавши нові фото на своїй сторінці в Instagram.
У соцмережі мзірка виклав нові знімки свого лука, який призначений для його нової пісні "Полураздета". Також він опублікував аудіо, де чути частину треку.
Фото: Макс Барських (instagram.com/max_barskih)
"Зробимо літо жаркіше разом!" – підписав одну з публікацій артист.
Фото Макс Барських (instagram.com/alanbadoev)
Заспойлерив пісню і відомий режисер Алан Бадоєв, теж виклавши в мережу частину пісні "Полураздета". "Влітку @max_barskih звучить легко і проникає під шкіру...#полураздета", - написав режисер в пості.
Відео: Макс Барських (instagram.com/alanbadoev)
Шанувальники в захваті від нового образу співака і чекають не дочекаються нової його пісні.
"Нереально круто", "Ааа чекаємо!", "Макс, ти шикарний", "Взагалі супер", "Вже люблю цю пісню", "Супер, клас, здорово. Хочу всю послухати і подивитися", - прокоментували фанати одну з публікацій Макса Барських.
Скріншоти коментарів (instagram.com/max_barskih)
Нагадаємо, Лобода змусила друга пуститися в дикий танок під свою пісню.
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