Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Нереально круто": Макс Барських поділився деталями майбутнього треку

STYLERЗірки        06.07.2018 - 20:31
Фото: Макс Барських (instagram.com/max_barskih)
Фото: Макс Барських (instagram.com/max_barskih)

Співак опублікував частину пісні

Популярний український співак Макс Барських вразив шанувальників новим образом і поділився деякими деталями з приводу нового треку, опублікувавши нові фото на своїй сторінці в Instagram.

У соцмережі мзірка виклав нові знімки свого лука, який призначений для його нової пісні "Полураздета". Також він опублікував аудіо, де чути частину треку.

 

Фото: Макс Барських (instagram.com/max_barskih)

"Зробимо літо жаркіше разом!" – підписав одну з публікацій артист.

Фото Макс Барських (instagram.com/alanbadoev)

Заспойлерив пісню і відомий режисер Алан Бадоєв, теж виклавши в мережу частину пісні "Полураздета". "Влітку @max_barskih звучить легко і проникає під шкіру...#полураздета", - написав режисер в пості.

 

Відео: Макс Барських (instagram.com/alanbadoev)

Шанувальники в захваті від нового образу співака і чекають не дочекаються нової його пісні.

"Нереально круто", "Ааа чекаємо!", "Макс, ти шикарний", "Взагалі супер", "Вже люблю цю пісню", "Супер, клас, здорово. Хочу всю послухати і подивитися", - прокоментували фанати одну з публікацій Макса Барських.

Скріншоти коментарів (instagram.com/max_barskih)

Нагадаємо, Лобода змусила друга пуститися в дикий танок під свою пісню.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Що ви не знали про Віру Брежнєву?

Поль Манондіз переспівав хіт Олега Винника французькою мовою (відео) "Займемося коханням?": Макс Барських влаштував еротичне шоу зі співробітницею поліції (відео)
Теги: Макс Барських, пісня, Алан Бадоєв
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся