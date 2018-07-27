"Неймовірно красива": Ані Лорак захопила нарядом на відкритті фестивалю "Жара"

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка здивувала шанувальників дещо відвертим вбранням

Відома українська співачка Ані Лорак, якій скоро виповниться 40 років, захопила фанатів приголомшливим і дещо відвертим вбранням на відкритті популярного міжнародного музичного фестивалю "Жара", який проходить у Баку. Відповідні фото були опубліковані на сторінці артистки в Instagram.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

"Привіт, Баку! Прекрасним глядачам гарного вечора! З чудовим @lazarevsergey!"- підписала одну з публікацій зірка.

Фото: Ані Лорак і Сергій Лазарєв (instagram.com/anilorak)

На іншому знімку з заходу Ані Лорак позує разом з відомою артисткою Настею Каменських, яка так само, як і інші зірки (в їх числі Потап, Надя Дорофєєва та Анна Седокова), приїхала на музичний фестиваль.

"Приємна зустріч з @kamenskux!" – написано в пості.

Фото: Ані Лорак та Настя Каменських instagram.com/anilorak)

Шанувальники оцінили вибраний наряд співачки.

"Аня, ви як завжди ідеальна", "Яка ви шикарна! Не перестаю вами захоплюватися", "Вона не просто офігенна, але ще дуже красива", "Діва, що тут сказати", "Красиво", "Класне плаття", "Красуня", "Скільки краси... Ваша зачіска, сукня! Дуже шикарна!", "Богиня", "Та яка стара? Красуня ж!", "Шикарна дівчина", - написали фанати в коментарях до одного з опублікованих кадрів.

Скріншоти коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак продемонструвала шанувальникам свій прес, захопивши своєю фігурою.

Також ми повідомляли, що вона розповіла, як вдається ховатися від шанувальників на вулицях. Ще Лорак розповіла, що вона програмує себе на комфорт. І є тільки одне місце, де вона відчуває його в повну силу.

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