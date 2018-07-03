"Неймовірно красива": Настя Каменських захопила шанувальників новим образом

Співачка опублікувала нове фото в соцмережі
Популярна українська співачка Настя Каменських підкорила фанатів своїм новим образом, виклавши новий знімок на сторінці в Instagram.
Зірка ніяк не стала підписувати фото, але шанувальники все одно встигли оцінити вбрання і красу Насті.
Знаменитість віддала перевагу стильному комбінезону, який останнім часом став однією з найбільш трендових речей в Голлівуді, чорного кольору з золотими візерунками на манжетах і туфлям на підборах темного відтінку.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Шанувальники в захваті від такого образу Насті.
"Неймовірно красива", "Настуню, ти божественна", "Красоточка", "Строгість і елегантність", "Клас костюм", "Костюм дуже красивий. Настя, ви дуже красива", - коментують фанати.
Скріншоти коментарів (instagram.com/kamenskux)
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