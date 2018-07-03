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"Неймовірно красива": Настя Каменських захопила шанувальників новим образом

STYLERЗірки        03.07.2018 - 11:37
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка опублікувала нове фото в соцмережі

Популярна українська співачка Настя Каменських підкорила фанатів своїм новим образом, виклавши новий знімок на сторінці в Instagram.

Зірка ніяк не стала підписувати фото, але шанувальники все одно встигли оцінити вбрання і красу Насті.

Знаменитість віддала перевагу стильному комбінезону, який останнім часом став однією з найбільш трендових речей в Голлівуді, чорного кольору з золотими візерунками на манжетах і туфлям на підборах темного відтінку.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники в захваті від такого образу Насті.

"Неймовірно красива", "Настуню, ти божественна", "Красоточка", "Строгість і елегантність", "Клас костюм", "Костюм дуже красивий. Настя, ви дуже красива", - коментують фанати.

Скріншоти коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, відома співачка Ані Лорак показала унікальні кадри.

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Теги: фото, Настя Каменських
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