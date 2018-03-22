"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО

Актриса розповіла зворушливу історію про українського військового

Легендарна актриса і народна артистка України Ада Роговцева розповіла, чому підтримує військових на Донбасі і продовжує їздити в зону АТО. Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню "Спецкор".

Під час візиту в Суми, в рамках театрального фестивалю "Чеховфест", Ада Роговцева поділилася з сумчанами сокровенним: трагічною історією особистого життя і спогадами про виступи на передовій в АТО.

Фото: Ада Роговцева (facebook.com/teatrnalevomberegy)

"Найближче до лінії вогню ми були десь за 14 кілометрів. Чому я весь час їжджу до хлопчиків на передову? Я знаю, щохвилини будь-яка мама може отримати звістку, що її сина вже немає. Я розповідаю одну історію дуже часто, тому що вона мені болить. Коли на День незалежності ми приїхали з виставою в один з батальйонів туди, в зоні АТО. Солдатики вишикувалися в ряд, щоб нас привітати", - сказала артистка.

"І серед усіх я побачила одного високого хлопця, який стояв на рівні з усіма без однієї ноги, на милицях. Я тоді запитала у командира батальйону, чому він з таким пораненням не вдома, і дізналася, що цей солдат - кращий боєць тут. Він воював, після чергового обстрілу залишився без ноги, трохи підлікувався в госпіталі і повернувся на передову. Причому, власну машину переобладнав під кулемет, і продовжує захищати наш мир і спокій так, що з лінії фронту його не витягнеш. Ось саме через таких хлопчиків я їжджу в зону АТО. Це неможливо передати або розповісти, це треба побачити", - резюмувала Рогвцева.

Як раніше писав Styler, Ада Роговцева висловилася з приводу гастролей українських зірок в РФ.

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