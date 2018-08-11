"Ні за які гроші": Лайма Вайкуле "відхрестилася" від виступів у Криму

Фото: Лайма Вайкуле (instagram.com/laima_vaikule_official)

Співачка зізналася, що не поїде туди "ні за який гонорар"

Популярна латвійська співачка Лайма Вайкуле розповіла, що думає про можливі виступи на території анексованого українського півострова Крим. Про це повідомляє "Думська".

"Я прекрасно розумію, про що ви мене запитуєте. Загалом, я далека від політики, але щодо Криму, можу сказати однозначно — я туди не поїду, який би гонорар мені не пропонували", - сказала вона.

Слід уточнити, що зустріч Вайкуле з журналістами відбулася перед концертами на одеському морському вокзалі. Співачка вирішила дати невелику прес-конференцію.

До речі, ввечері в четвер, 19 липня, учасники групи "Бумбокс" провели ненасильницьку акцію протесту біля пропуску Каланчак (Херсонська область), що на кордоні з окупованим Кримським півостровом.

Як повідомлялося раніше, Вакарчук показав фото з кумиром. Лідер "Океану Ельзи" побував на фестивалі UPark, який пройшов в Києві і поділився враженнями.

Нагадаємо, соліст популярної групи впав зі сцени під час виступу в Німеччині.

Кримські краси (video.rbc.ua)