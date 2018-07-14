"Ні в якому разі так не робіть ": в мережі висміяли секрет красивої фігури Ані Лорак (відео)

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Виконавиця показала "секрет" красивої фігури

Відома українська співачка Ані Лорк, яка тривалий час проживала в Російській Федерації, показала шанувальникам "секрет" красивої фігури. Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Для всіх любителів спортивного способу життя. Кожна вправи - 3 підходи по 20 разів. Планочка - скільки зможете, з кожним разом збільшуючи навантаження. Доброго здоров'я і чудового настрою", - сказала вона.

Допис, поширений Ані Лорак (@anilorak) 13 Лип 2018 р. о 6:09 PDT

Відео: тренування від Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Слід уточнити, що далеко не всі користувачі мережі прийшли в захват від вправ, які показала українська співачка.

"І це весь комплекс? Ні в якому разі так не робіть", - сказала користувач Mika Nika.

"Так, молодчинка. Але рельєф стиліст підмалював, видно дуже. А так молодець", - сказав юзер Марина Добровольська.

"Дані вправи тільки для розігріву. Після них потрібно переходити до силових навантажень. Без тренажерів нереально домогтися таких результатів", - сказав юзер Юлія.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

До речі, українська співачка Ані Лорак, яка веде активну гастрольну діяльність в РФ і практично живе там, продемонструвала спортивну фігуру.

"Ну що? Ви готові побачити мої улюблені вправи?" – підписала фото співачка.

На знімку Ані Лорак позує із зібраними в хвіст волоссям. На ній присутня спортивна форма, а поруч видно млинці для штанги.

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