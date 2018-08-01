"Ні любові, ні жалості": Приходько розповіла, як їй жилося в Росії

Фото: Анастасія Приходько (РБК-Україна)

Співачка розповіла, що не жалкує про переїзд з РФ

Українська співачка Анастасія Приходько розповіла про те, як їй жилося в Росії. Спогадами зірка поділилася в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

Приходько зазначила, що в Росії живуть "складні люди", мета яких – посісти своє місце під сонцем.

"Це люди, які борються за своє місце під сонцем, у них немає ні любові, ні жалості. А тут у мене є найголовніше, тут у мене є волонтери, які допомагають нашим хлопцям, у мене є наша армія, у мене є добровольці. У нас є мета, ми хочемо миру, ми хочемо жити нормально", - сказала співачка.

Зірка також додала, що не жалкує про переїзд з Росії назад в Україну.

"Так, в Україні концертів відсотків на сімдесят менше (складних людей – ред.), але я не шкодую ні хвилини, що в моєму житті немає Росії. Вона руйнувала мене протягом усіх семи років, що я там жила", - сказала Анастасія Приходько.

До речі, українська співачка має намір "піти" в політику.

У той же час Приходько зізналася, буде йти на парламентські вибори наступного року, проте розповіла, що "в думках багато чого є". За її словами, вона розкаже більш детальну інформацію про свої плани після того, як буде більш-менш впевнена в наступних кроках.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Анастасія Приходько, відома своєю патріотичною позицією і підтримкою військових, показала свого брата Назара.

Також нагадаємо, українська співачка Анастасія Приходько, відома своєю патріотичною позицією і підтримкою бійців АТО, похвалилася новим татуюванням. Фото і відео процесу створення тату вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі.

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