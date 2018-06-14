"Ні слова про нього": Анна Седокова почала знімати кліп в Україні

Зірка прилетіла для створення ролика

Знаменита українська співачка, актриса і телеведуча Анна Седокова, яка останнім часом проживає в Росії, знімає в Україні кліп на свій останній хіт "Ні слова про нього". Відео з бекстейдж зірка опублікувала в своєму Telegram-каналі.

На одному з роликів можна помітити, що на шиї співачки обвиває змія.

"Я спокійна, я врівноважена", - говорить на відео Анна.

Режисером кліпу став Дмитро Авдєєв (режисер музичних кліпів Gorchitza, Brutto, Pur: Pur, а також режисер тревел-шоу "Орел і Решка", "Їжа, я люблю тебе" і ін.)

Відео можна подивитися тут і тут.

Раніше Анна Седокова помічена в Києві.

Ще кілька днів тому артистка публікувала фото з Москви, але 12 червня в її Instagram Stories з'явилися кадри з рідного міста. Седокова заінтригувала шанувальників кадрами, зробленими в центрі Києва.

Як виявилося, Седокова повернулася в Україну заради зйомок у розважальному шоу "Хто зверху" (Новий канал).

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