"Нічого собі!": Анна Сєдокова похизувалася відпочинком зі всесвітньо відомим співаком (фото)

Фото: (instagram.com/annasedokova)

Шанувальники Анни Сєдокової вважають її супутника на відпочинку найкращим виконавцем

У неділю, 19 серпня, Ганна Седокова писала, що після останнього концерту відправляється відпочивати на острів Міконос в Греції. Вже сьогодні, 20 серпня, вона опублікувала знімок, на якому зображена з відомим іспано-італійським музикантом Еросом Рамазотті. Фотографія розміщена на офіційній сторінці співачки в Instagram.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/annasedokova

У коментарях до публікації багато хто з шанувальників впізнали закордонного співака. Багато хто навіть припустили, що Анна Седокова знайшла собі чоловіка, і що саме з Рамазотті вона складається у відносинах. Деякі переплутали артиста з не менш популярним співаком Рікі Мартіном.

"Залетить від італьяно? Приїде з 4 кавуном", "Нічого собі, шикарно виглядаєш", "Я Вам заздрю", "Ого", "У нього гарна дружина, і він не поведеться", "Галочку ставимо??)))", "Старина Ерос!!!! Непогано виглядаєте, може музичний дует???", "Авжеж. Дійсно Ерос", "Може четверта лялька буде))))", "Він їй не дасть)", — обговорюють селфі зірок шанувальники.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/annasedokova

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про невдоволення фанатів нарядом Анни Сєдокової. Дівчина вийшла на сцену без нижньої білизни (фото).

Нагадаємо, що нещодавно екс-чоловік Анни Сєдокової знову став батьком.

Нещодавно ми писали про те, що екс-учасниця групи "ВІА Гра" Анна Седокова не змогла потрапити на поїзд з Києва до Москви.

Відео: (video.rbc.ua)