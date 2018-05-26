"Нічого собі": Фреймут приголомшила українців фото з Окружної

Вона зізналася, що українців чекає "веселий" проект

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут викликала справжній ажіотаж серед користувачів соцмережі фото, зробленим з київської Окружної. Відповідний пост вона зробила на своїй сторінці в Instagram.

"Зйомки проекту "Оля" на Окружній. Буде весело", - сказала вона.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку телеведуча стоїть біля дороги в яскравому червоному платті і пляшкою алкоголю.

Фото: Фреймут на зйомках нового проекту (instagram.com/freimutolia)

У той же час користувачі мережі поспішили нагадати Фреймут, що вона є "панянкою" і що їй нібито йде цей наряд.

"Нічого собі. А я проїхала з осудливим поглядом і думала ще: що це за дівчина так нахабно ступає прямо по дорозі", - сказала користувач Ганна Сушнюк.

"Оля, ви ж панянка", - зазначив юзер ge1a.

"О, ми вас бачили виявляється перед заправкою. Тільки подумали, що це дівчина легкої поведінки. Я чоловікові сказала: та, може дівчина їде на день народження або вечірку. Ось машину і ловить", - уточнила користувач Ганна Менела.

"Ви в такому незвичайному вбранні. Супер. Ви завжди красуня, обожнюю вас", - сказав юзер Ганна Довжий.

"А я вже подумала, що це на вас так пацанки вплинули", - уточнила користувач Ганна Листник.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)

До речі, українська телеведуча Ольга Фреймут показала свого чоловіка, продюсера Володимира Локотко та їх сина Валерія. Відповідні фотографії зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

На одному знімку Фреймут сфотографувалася разом з чоловіком Володимиром Локотко. Зірка також показала їх сина Валерія, який у вівторок, 8 травня, відсвяткував свій день народження.

Чого ви не знали про найзнаменитішого ревізорі (video.rbc.ua)