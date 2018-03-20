"Ніякого страху": Лукашенко відреагував на те, що Білорусь на Євробаченні представить українець

Лукашенко зазначив, що ALEKSEEV не просив гроші у влади Білорусі на конкурс

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на те, що його країну на пісенному конкурсі "Євробачення" представлятиме українець Микита Алексєєв (ALEKSEEV). Про це Лукашенко заявив під час зустрічі з творчою молоддю в Білоруському державному молодіжному театрі, передає belta.by.

"Я в цьому ніякого страху не бачу, особливо якщо це російська людина чи українець. Це ж не заборонено? Немає. За Білорусь може виступати українець, російська людина, і ми за когось можемо виступати. Таке практикується в інших країнах", - сказав президент Білорусі.

"Знаєте, я інтернаціоналіст і патріот не менший, ніж ви, молоді люди. Те, що Білорусь буде представляти українець, навіть бачу в цьому певну вигоду для нашої держави, особливо для вас, вашого "цеху" - ось він прийшов і всіх вас здивував. Давайте погодимося, що це талановитий хлопець, він об'єктивно переміг. Формат "Євробачення"? Абсолютно. Плюс до того - він розкручений, як це модно говорити, він відомий в Росії, в тій же Україні. Я дуже сподіваюся, що ці країни нам можуть дати по 12 балів. Що в цьому поганого? Нічого поганого не бачу", - додав він.

Лукашенко підкреслив, що його найбільше зачепило, що деякі люди дуже активно виступили проти кандидатури даного претендента. У зв'язку з цим глава Білорусі зауважив, що це змагання, це конкуренція.

"Якщо б були наші на такому ж рівні - ми б були раді", - сказав він.

"До речі, цей хлопець і грошей не просив, але де треба, ми підставимо плече, він же їде від нас виступати", - зазначив Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що Данилко пояснив, чому Alekseev представить іншу країну.