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"Ніхто не хоче говорити про це": Джон Малкович розповів про байдужість Голлівуду до України

STYLERЗірки        02.07.2018 - 11:21
Фото: Джон Малкович (johnmalkovich.com)
Фото: Джон Малкович (johnmalkovich.com)

Знаменитий актор не раз намагався заговорити з колегами про Україну

Голлівудський актор і продюсер Джон Малкович заявив, що для більшості американців Україна залишається "білою плямою", яку ніби стерли з карти. Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.

Актор пояснив це тим, що голови американців зайняті Трампом і Росією.

"В мізках голлівудського спільноти панує Трамп і російська змова. Проте – жодної України", - говорить він.

"У цьому році я двічі намагався говорити з ними про Україну. Ніхто не хоче про це говорити. Я навіть не знаю, який відсоток небайдужих в Голлівуді знає, що сталося тут 2014-го року і що відбувається зараз. Але я не голлівудський актор. Я не такий, як вони", - зазначив актор.

Відео: Джон Малкович (tsn.ua)

Малкович додав, що не дуже сподівається на те, що щодо України в США відбудеться якийсь інформаційний прорив. Актор підкреслив, що в сучасному світі люди мають не тільки доступ до інформації, але і можливість самим створювати контент - завантажувати його в мережу. Однак переважно це недостовірна інформація.

"Результат – за два місяці в Голлівуді зі мною ніхто не говорив про війну в Україні. Повне зеро", - говорить актор.

Раніше у Києві "засвітився" знаменитий голлівудський актор.

У Київ прилетів знаменитий голлівудський актор Кріс Еванс, який найбільш відомий по ролі Капітана Америки в серії супрегеройских фільмів студії MARVEL. Знімки із зіркою опублікували на фан-сторінці актора в Instagram.

Як повідомив сам актор, в Київ у нього просто була пересадка на інший рейс. Але працівники аеропорту не упустили можливості сфотографуватися із зіркою і взяти автограф.

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Теги: актор, Голлівуд
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