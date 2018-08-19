"Ноги від вух": Полякова захопила фанатів відвертим фото

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка зізналася, що це не фотошоп

Відома українська співачка і телеведуча Ольга Полякова захопила шанувальників новим знімком з відпочинку. Відповідний кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Багатьом, звичайно, хочеться думати, що це фотошоп. Думайте, якщо вам так легше. А я поплив додому. До речі, в Одесі вчора був класний концерт, спасибі", - сказала вона.

Оля Полякова на відпочинку (instagram.com/polyakovamusic)

Звернемо увагу, що на опублікованому фото можна помітити надзвичайно довгі ноги співачки. На цьому акцентували увагу її фанати.

"Ноги від вух", - сказала користувач Таня Князєва.

"Ноги прямо два метри", - уточнила юзер Іринка Майстер.

"Богиня довгонога", - підкреслила юзер Ольга Синенко.

"Дуже красива. Ноги просто вогонь", - стверджує користувач Наталія Скеля.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

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