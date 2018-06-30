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"Норм чікса": Настя Каменських в міні-спідниці похвалилася стрункими ніжками

STYLERЗірки        30.06.2018 - 07:16
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Підписники співачки підкреслили, що їй до лиця такий лук

Українська поп-виконавиця Настя Каменських поділилася зі своїми instagram-підписниками стильним літнім образом. Так, співачка, яка зараз виступає під псевдонімом NK, опублікувала фото, на якому позує у футболці із зухвалим принтом Мони Лізи, заправленої в коротку чорну спідницю. З аксесуарів – відкриті чорні босоніжки на високому каблуці і невелика сумочка з довгим ремінцем через плече.

"Влітку обожнюю носити спідниці і різнокольорові сумки. А що ви любите з літніх луків?" - зізналася Настя Каменських.

При цьому на фото Настя виглядає дуже свіжо. Видно, що співачка підтримує себе у відмінній формі.

Настя Каменських в стильному літньому образі

Настя Каменських в стильному літньому образі (фото: instagram.com/kamenskux)

Підписники Каменських зазначили, що цей образ їй дійсно дуже личить. Та й виглядає вона шикарно.

"Настя, ви чудово виглядаєте завжди", - пише gal8248.

"Настя хороша! Любимо вас! Образ стильний", - підкреслює keratin_ot_belk.

"Настя, ти звичайно молодець, так привела своє тіло в шикарний вигляд", - хвалить bondarinochka.

"Ти, як завжди, неперевершена", - захоплюється ania.galagan.

Скріншот коментарів instagram.com/kamenskux

Фігура Каменських

Настя Каменських

Настя Каменських

Фігура Насті Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Настя Каменскі засвітилася в компанії скандальної Ані Лорак.

Так, в столичному ресторані чоловіка Лорак - Мурат Налчаджиоглу – пройшла вечірка, яку відвідали також деякі зірки українського шоу-бізу.

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