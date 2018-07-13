"Носи малий – не знашивай": Потап обдарував шанувальника несподіваним подарунком

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Потап подарував юному прихильнику, який відвідав його концерт, масивний ланцюг і кепку з логотипом "MOZGI"

Музичний ипродюсер і відомий виконавець Олексій Потапенко нещодавно опублікував новий пост на своїй сторінці в Instagram. До повідомлення Потап прикріпив фото хлопчика, на футболці та кепці якого красувався логотип групи "MOZGI"; а на його шиї була масивна ланцюг – подарунок музиканта юному прихильнику.

Фото в соцмережі Потап підписав "Носи малий – не знашивай" (instagram.com/realpotap)

Свій пост репер прокоментував так: "Цей малий читав на концерті краще, ніж я, за що і був удостоєний ланцюга! Носи малий – не знашивай!". Ця заява викликала шквал повідомлень від підписників Потапа, які захоплилися талантом юного дарування.

"Супер", "ваше гідне продовження", "красунчик підростає, якраз для другого складу групи", "беріть його в команду" і далі в такому ж дусі.

Скріншот коментарів до посту (instagram.com/realpotap)

Проте деякі шанувальники виконавця згадали і про погану славу такого подарунка: "Ой. Всім кому Потап дарує ланцюга, потім не щастить. Наприклад, Міша Сосунов. Переживаю за малого".

Скріншот коментарів до посту (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, що раніше Потап і члени групи "MOZGI" знялися у відвертій фотосесії з гарячими блондинками для "дорослого" журналу.

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