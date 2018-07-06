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"Нові #зекубики": Зеленський показав, як займається в спортзалі (відео)

STYLERЗірки        06.07.2018 - 16:33
Фото: Володимир Зеленський (instagram.com/zelenskiy_official)
Фото: Володимир Зеленський (instagram.com/zelenskiy_official)

Зеленський активно займається спортом

Відомий український комік Володимир Зеленський записав нове відео для свого спортивного блогу "#зекубики". Запис Зеленський опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, Володимир активно займається спортом, регулярно відвідує спортзал і виступає за здоровий спосіб життя.

На цей раз Зеленський провів спільну спортивну тренування з відомий КВНщиком, коміком і телеведучим Ігорем Ласточкиним.

"Нові #зекубики вже на каналі. Спільне тренування з @lastochkin_igor і дещо ще", - підписав відео Володимир.

Скріншот поста (instagram.com/zelenskiy_official)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на це відео.

"Володимир, я дивлюся #зекубики для Вас не проходять даремно! Вже майже руки спортсмена", "Крутий проект! Нам подобається! Піду попрацюю", "Давай, давай Володя! Ви повинні затьмарити всіх зі своїми #зекубики", "Давно пора вже Кошового підключити #зекубики", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)

"Молодці, так тримати! І буде потім слоган, сильний президент-сильна країна", - пожартували юзери, натякаючи на президентські амбіції Зеленського.

Скріншот коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)

Раніше повідомлялося, що Зеленський навчить як зберегти сім'ю.

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Теги: Володимир Зеленський
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