"Про себе повинні думати": зірки фільму "Про що говорять чоловіки" відмовились виступати в Криму

Кадр з фільму "Про що говорять чоловіки"

У артистів є родичі в Україні

Артисти популярного російського колективу "Квартет І", зірки фільмів "Про що говорять чоловіки", "День виборів", "День радіо", повідомили, що не будуть виступати в окупованому Криму. Про це розповів один із засновників колективу, актор і сценарист Ростислав Хаїт в інтерв'ю для радіостанції "Говорить Москва".

Він пояснив, що не так давно сталася неприємна ситуація з однією з учасниць квартету, актрисою Нонною Гришаєвою, через яку довелося скасувати її виступ в Одесі.

"Наскільки я знаю, Нонні офіційно не заборонили в'їзд на Україну, але при цьому подзвонили і сказали "не приїжджай, буде погано". Нонна – людина, яка активно підтримує нинішню владу в Росії. І якщо вона була в Криму, то згідно з українським законодавством, якщо вона в'їхала туди не через територію України, то вона порушила закон", - зазначив Хаїт.

Відомо, що Нонна Гришаєва після відвідування окупованого Криму потрапила в базу "Миротворця". Актриса побувала в "Артеку", де взяла участь у відкритті фестивалю дитячих фільмів.

Ростислав Хаїт зазначив, що вони не збираються виступати в окупованому Криму, навіть якщо їм запропонують туди поїхати на гастролі.

"Нам з Криму не дзвонили жодного разу, а якщо б зателефонували, ми б не поїхали саме із-за цієї ситуації. При всій повазі до жителів Криму, вони ні в чому не винні, але ми про себе теж думаємо. У мене мама, тато і старший брат в Одесі, що ж я не буду їздити туди?" - підкреслив артист.

До речі, в Україну не пустили зірку російських серіалів Антона Макарського.

Відео: STYLER.rbc.ua