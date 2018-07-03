"Про це не хочу писати": відома співачка розповіла про підтримку українських військових

Марія Бурмака підтримує українських військових не тільки в зоні ООС на Донбасі

Відома українська співачка, Народна артистка України Марія Бурмака, яка регулярно підтримує воїнів, які захищають нашу країну від російського агресора, розповіла про концерти в підтримку військових.

В інтерв'ю журналу Ukrainian People Марія зізналася, що завжди погоджується, коли її просять заспівати у військовому госпіталі для солдатів, або якщо йде збір коштів на лікування, або в підтримку сімей Героїв.

Але, як правило, вона не афішує цього, адже такі справи не повинні бути рекламними акціями.

"Я не пишу про це навіть в Facebook. Бо такий розголос ніби порушує оте тепло добрих намірів, для яких це все і робиться. Тут я лиш можу сказати, що щаслива з того, що моїм інструментом є гітара. І часто не треба навіть великих приготувань. Взяла гітару, сіла в палаті, заспівала хлопцям. Про це не хочу писати. Але знаю, що для цих хлопців я друг назавжди", - зазначила співачка.

Марія Бурмака на церемонії M1 Music Awards 2017 (фото: РБК-Україна)

Також вона розповіла, що шукала і знаходила б порозуміння з людьми з різних регіонів для того, щоб українці стали жити краще і пишалися своєю країною.

"Навіть, якщо довелось би йти на компроміси. Вони необхідні до певної межі. Ми всі різні. Навіть в подружньому житті важливий компроміс. Чому ж тоді не шукати його у взаєморозумінні західняка і слобожанина? Я сама народилась і виросла в Харкові, знаю східний менталітет. І тим не менше зуміла відстояти свою українськість, змусити рахуватись із собою, і при цьому не втратила своїх харківських друзів. Я пам’ятаю свої концерти у Донецьку, Луганську, Торезі... Це були патріотичні пісні, народні, люди співали разом зі мною. Я переконана, що з людьми треба говорити, намагатись зрозуміти їх, шукати точки зближення", - додала Марія.

Відео: РБК-Україна

Раніше Бурмака розповіла, як перестала говорити російською.