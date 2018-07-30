Обіймав і гладив незнайомку: чоловіка Ані Лорак зловили на зраді (відео)

Ані Лорак з Муратом Налчаджіоглу (фото: instagram.com/anilorak)

Мурат "запалював" у київському караоке-клубі в компанії стрункої брюнетки

Чоловіка співачки Ані Лорак, яка "засвітилася" на зйомках фільму в компанії російських зірок, Мурата Налчаджіоглу "застукали" в компанії Яни Бєляєвої - київської тусовщиці. Про це пише видання Super.ru.

За інформацією російського таблоїду, Мурат з'явився в одному з київських караоке-клубів з брюнеткою, і їхнє бурхливе побачення потрапило в об'єктив папарацці.

Наголошується, що турецький бізнесмен весь вечір не відривав рук і очей від стрункої брюнетки. На відео, опублікованому в Instagram-акаунті Super.ru, видно, як Мурат ніжно обіймає дівчину, гладить внутрішню сторону її стегна і щось шепоче Яні на вухо.

"Караоке пара покинула також разом далеко за північ і добряче напідпитку", - пише таблоїд.

Допис, поширений SUPER (@super.ru) 30 Лип 2018 р. о 1:20 PDT

Відео: instagram.com/super.ru

Відомо, що Яна Бєляєва є любителькою подорожей, нічних клубів і брендових речей. А тусуватися з подружками дівчина любить в закладі, власником якого є чоловік Ані Лорак.

Яна Бєляєва (фото: super.ru)

Нагадаємо, що скандальна українська виконавиця Ані Лорак і турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу одружилися в 2009 році. Пара виховує доньку Софію.

До знайомства з Муратом - з 1996-го по 2004 рік - Ані Лорак жила у фактичному шлюбі зі своїм продюсером Юрієм Фальосою.

Відео: РБК-Україна

Раніше Ані Лорак розповіла, як їй вдається переховуватися від шанувальників на вулицях, а також розповіла про те, як їй вдалося вирватися з убогості.