"Зверніть на мене увагу": Женя Галич зробив несподівану пропозицію Тіні Кароль

Музикант звернувся до співачки в прямому ефірі

Лідер популярного українського рок-гурту O.Torvald Женя Галич, який нещодавно заспівав хіт Олега Винника, звернувся до співачки Тіни Кароль з несподіваною пропозицією.

Так, в ефірі "Радіо НВ" рок-музикант зізнався, що хотів би записати пісню разом з Тіною.

"Тіна, здрастуйте. Мене звати Женя, я з групи O.Torvald. На жаль для інших і на щастя для себе, я був представником країни на Євробаченні. Так як і ви. Оскільки ми такі близькі один до одного і у нас є спільні точки дотику, я б дуже хотів з вами записати дует", - заявив Галич і додав, що є її давнім фанатом ще з перших пісень Кароль.

Женя Галич (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

"Я практично всі їх знаю напам'ять. Ось, наприклад, "Више облаков", "Show me your love", "Пупсик" - всі ці пісні в моєму плей-листі", - сказав рокер.

Євген Галич Чи хотіли б ви почути дме Женя Галич і ТІНА КАРОЛЬ? Подробиці Слухайте сьогодні о 21:00 у програмі "Вініл" Pavlo Shylko з гостем студії - лідером гурту o.torvald Євгеном Галичем. Опубліковано Радіо НВ 20 березень 2018 р.

Галич звернувся до Тіни Кароль (відео: facebook.com/radioNV.ua)

Галич висловив впевненість, що результатом такої спільної роботи будуть пишатися покоління українців.

"Зверніть на мене увагу, Тін. Ми зробимо супертрек, яким будуть пишатися покоління", - впевнено підсумував Галич.

Женя Галич (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Нагадаємо, що O.Torvald встановили незвичайний національний рекорд.

За лаштунками зйомок кліпу O.Torvald