Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Зверніть на мене увагу": Женя Галич зробив несподівану пропозицію Тіні Кароль

STYLERЗірки        21.03.2018 - 15:15
Женя Галич і Тіна Кароль (Колаж РБК-Україна)
Женя Галич і Тіна Кароль (Колаж РБК-Україна)

Музикант звернувся до співачки в прямому ефірі

Лідер популярного українського рок-гурту O.Torvald Женя Галич, який нещодавно заспівав хіт Олега Винника, звернувся до співачки Тіни Кароль з несподіваною пропозицією.

Так, в ефірі "Радіо НВ" рок-музикант зізнався, що хотів би записати пісню разом з Тіною.

"Тіна, здрастуйте. Мене звати Женя, я з групи O.Torvald. На жаль для інших і на щастя для себе, я був представником країни на Євробаченні. Так як і ви. Оскільки ми такі близькі один до одного і у нас є спільні точки дотику, я б дуже хотів з вами записати дует", - заявив Галич і додав, що є її давнім фанатом ще з перших пісень Кароль.

Женя Галич (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

"Я практично всі їх знаю напам'ять. Ось, наприклад, "Више облаков", "Show me your love", "Пупсик" - всі ці пісні в моєму плей-листі", - сказав рокер.

 
Євген Галич

Чи хотіли б ви почути дме Женя Галич і ТІНА КАРОЛЬ? Подробиці Слухайте сьогодні о 21:00 у програмі "Вініл" Pavlo Shylko з гостем студії - лідером гурту o.torvald Євгеном Галичем.

Опубліковано Радіо НВ 20 березень 2018 р.

Галич звернувся до Тіни Кароль (відео: facebook.com/radioNV.ua)

Галич висловив впевненість, що результатом такої спільної роботи будуть пишатися покоління українців.

"Зверніть на мене увагу, Тін. Ми зробимо супертрек, яким будуть пишатися покоління", - впевнено підсумував Галич.

Женя Галич (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Нагадаємо, що O.Torvald встановили незвичайний національний рекорд.

За лаштунками зйомок кліпу O.Torvald

Жeня Галич заспівав хіт Олeг Винника (відeо) Тіна Кароль представила музичний фільм з чуттєвими відео
Теги: Тіна Кароль, O.Torvald
"Рука до ліктя у колектора просто висіла": з'явилися нові деталі вибуху в київській багатоповерхівці
У Сумах дитина потрапила в реанімацію через отруєння кімнатною рослиною
"Ба-бах": Савченко епічно потролила депутатів (відео)
"Микита, твоєї мами більше немає": з'явилися нові деталі про страшне вбивство жінки під Києвом
On Top