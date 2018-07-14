"Зверніть увагу": в мережі вказали на недолік тренувань Зеленського (відео)

Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskiy95)

Шоумену підказали, як правильно робити вправи

Популярний український комік і шоумен Володимир Зеленський показав нове відео тренувань зі спортивного залу. Відповідне відео розмістив на своїй сторінці в Instagram.

"Ну ось. Жму, як можу", - сказав він.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Зеленський робить вправу жиму гантелей на лаві з нахилом 15 градусів. Однак користувачі мережі вказали шоумену, чому вправу треба робити інакше.

Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 14 Лип 2018 р. о 12:04 PDT

Відео: нова тренування Володимира Зеленського (instagram.com/zelenskiy_official)

"Не вирівнюйте руки повністю. Знімаєте напругу з грудей і напружуєте ліктьові суглоби зайвий раз", - сказав користувач Василь Ляшкевич.

"А чому в шкарпетках?", - сказав користувач Святослав Україна.

"щось гантелі підозрілі. Не з пінопласту випадково?", - сказав користувач Михайло Зубков.

"Руки тільки до кінця не вирівнюйте, спадає напруга з м'язів грудей", - сказав юзер Владислав Шпак.

"З розуму зійти. Пахви привів в порядок. А то ходив як чорт з чагарником", - сказав юзер Євген Старовойт.

"Зверніть увагу на лікті. Занадто різко вирівнюєте", - сказала користувач Ганна Лаврів.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)

До речі, відомий український комік Володимир Зеленський записав нове відео для свого спортивного блогу "#зекубики".Як відомо, Володимир активно займається спортом, регулярно відвідує спортзал і виступає за здоровий спосіб життя. На цей раз він провів спільне спортивне тренування з відомий КВНщіком, коміком й телеведучим Ігорем Ласточкіним.

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