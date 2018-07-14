"Зверніть увагу": в мережі вказали на недолік тренувань Зеленського (відео)

Шоумену підказали, як правильно робити вправи
Популярний український комік і шоумен Володимир Зеленський показав нове відео тренувань зі спортивного залу. Відповідне відео розмістив на своїй сторінці в Instagram.
"Ну ось. Жму, як можу", - сказав він.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Зеленський робить вправу жиму гантелей на лаві з нахилом 15 градусів. Однак користувачі мережі вказали шоумену, чому вправу треба робити інакше.
Відео: нова тренування Володимира Зеленського (instagram.com/zelenskiy_official)
"Не вирівнюйте руки повністю. Знімаєте напругу з грудей і напружуєте ліктьові суглоби зайвий раз", - сказав користувач Василь Ляшкевич.
"А чому в шкарпетках?", - сказав користувач Святослав Україна.
"щось гантелі підозрілі. Не з пінопласту випадково?", - сказав користувач Михайло Зубков.
"Руки тільки до кінця не вирівнюйте, спадає напруга з м'язів грудей", - сказав юзер Владислав Шпак.
"З розуму зійти. Пахви привів в порядок. А то ходив як чорт з чагарником", - сказав юзер Євген Старовойт.
"Зверніть увагу на лікті. Занадто різко вирівнюєте", - сказала користувач Ганна Лаврів.
Фото: скріншот коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)
До речі, відомий український комік Володимир Зеленський записав нове відео для свого спортивного блогу "#зекубики".Як відомо, Володимир активно займається спортом, регулярно відвідує спортзал і виступає за здоровий спосіб життя. На цей раз він провів спільне спортивне тренування з відомий КВНщіком, коміком й телеведучим Ігорем Ласточкіним.
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