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Чарівне малятко: в мережі показали знімки Кейт Міддлтон в дитинстві (фото)

STYLERЗірки        08.07.2018 - 22:55
Фото: (facebook.com/TheBritishMonarchy)
Фото: (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Герцогиню Кембриджську хрестили за день до народження її чоловіка

Згідно з католицьким віровченням, представниками якого є королівська сім'я, дитину необхідно хрестити. Як відомо, маленького принца Луї охрестять 9 липня. Перед урочистим днем прес-служба Кембриджських герцогів опублікувала фотографії з хрестин маленької Кейт Міддлтон в соціальній мережі Twitter.

 

Фото: (twitter.com/teacambridges)

Прихильники світської герцогині Кейт Міддлтон з нетерпінням чекають хрещення маленького принца Луї, третьї дитини герцогів Кембриджських. Малюк народився 23 квітня, а хрестити спадкоємця на трон вирішили 9 липня в каплиці Сент-Джеймсського палацу.

 

Фото: (twitter.com/teacambridges)

"Ми чекаємо 6 днів до святкування хрещення Принца Луї, так що давайте подивимося на хрещення герцогині Кембриджської 20 червня у 1982-му році (хрещення відбулося рівно за день до народження її майбутнього чоловіка)!" — повідомляється в публікації.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/teacambridges

У мережі з'явилися милі знімки сімейства Міддлтон, які хрестили свого первістка – дівчинку Кейт. Сталося це 20 червня 1982 року, коли їй виповнилося майже шість місяців. Цікаво також і те, що це відбулося за добу до дня народження її нинішнього чоловіка – принца Вільяма.

На ретро-знімках можна побачити чарівну дівчинку Кетрін, яка одягнена в чарівну білосніжну сукню. На фотографіях видно її батьків – Керол і Майкл Міддлтон, а також одних з її дідусів і бабусь.

Нагадаємо, що британці роблять ставки на кандидатів, які можуть стати хрещеними батьками королівського спадкоємця. Головним кандидатом на роль хрещеного батька Луї називають особистого секретаря принца Вільяма — Мігеля Хеда. Також, почесна роль може дістатися і Тіггі Петтіфер, яка в 1990-х була нянею герцога Кембриджського і герцога Сассекського.

Відео: (video.rbc.ua)

Не тільки банти і реверанс: що зобов'язана робити дочка Кейт Мідлтон Хрещення принца Луї: претенденти на роль хрещених батьків дитини Кейт Міддлтон
Теги: Кейт Миддлтон, Крещение, герцогиня Кембриджская
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