"Чарівні красуні": дочка Віри Брежнєвої вразила схожістю з "зоряною" мамою

Фани співачки зазначили, що вони з донькою - просто красуні

Популярна 36-річна співачка Віра Брежнєва досить часто публікує спільні фото зі своєю старшою дочкою Сонею Купер. При цьому чимало підписників співачки відзначають, що її 17-річна дочка дуже схожа на свою маму.

Цього разу Віра Брежнєва поділилася селфі з донькою моделлю, під час літніх канікул Соні. Про що свідчить підпис під фото.

"Моя Соня приїхала, #канікули #дочкиматери", - підписала спільний знімок з дочкою Брежнєва.

Віра Брежнєва і її дочка Соня Купер (фото: instagram.com/ververa)

Підписники Брежнєвої в черговий раз поспішили відзначити, що донька і мама дуже схожі одна на одну і обидві – красуні.

"Крута мама! А доня просто красуня!" – пише ianovskaia.irina.

"О, вже друга Брежнєва зросла", - посміхається ilyasss174.

Скріншот коментарів instagram.com/ververa

Дочка Віри Брежнєвої Соня Купер (фото: instagram.com/sonya_kooper)

Віра Брежнєва зі старшою донькою Сонею і молодшою – 8-річною Сарою (фото: instagram.com/ververa)

Віра Брежнєва і Соня Купер (фото: instagram.com/ververa)

Нагадаємо, 9 червня Ані Лорак відзначила день народження своєї дочки Софії, якій виповнилося 7 років.

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