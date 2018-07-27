"Дуже ніжно": знаменитості вразили мережу фото в образі лісових мавок

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/jetsetterua)

Єфросиніна, Осадча та Кухар постали в приголомшливих образах

Відомі українські телеведучі Маша Єфросиніна та Катя Осадча, а також прима-балерина Національної опери України та народна артистка Катерина Кухар постали в ніжних образах лісових мавок у спецпроекті популярного світського журналу Jet Setter. Знімки були опубліковані на сторінці видання в Instagram.

"Маша Єфросиніна, Катя Осадча та Катерина Кухар приміряли казковий образ Мавки у спецпроекті JS", - написано в публікації.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/jetsetterua)

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/jetsetterua)

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/jetsetterua)

Користувачі оцінили чудові портретні кадри зірок і почали сперечатися, кому ж образ підійшов найбільш добре.

"Всіх люблю, але Катя найкраща!", "Катерина - найкраща", "Осадча - це її образ, прям в точку", "Машенька дуже чарівна", "Дуже ніжно", - написали вони в коментарях.

Скріншоти коментарів (instagram.com/jetsetterua)

Маша Єфросиніна також опублікувала фото зі зйомок у своєму Instagram.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"Чарівної краси соціальний проект #Мавказаліси", - написала вона в пості.

"Дуже красиво!", "Шикарна", "Чарівний образ", "Казкова", "Неймовірно", - прокоментували в свою чергу шанувальники телеведучої.

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Зазначимо, що портрети зроблені під час зйомок соціального арт-ролика, який присвячений випуску кулона-оберега, створеного лімітованою серією в колаборації одного з ювелірних будинків і мультфільму "Мавка. Лісова пісня".

Кулон, яким прикрашена головна героїня мультфільму, а також учасниці, означає, що вона є берегинею лісу, тому що це давня руна – символ гармонії чотирьох стихій. Режисер і автор ідеї – відомий дизайнер Ольга Навроцька.

Нагадаємо, ONUKA, Monatik та інші відомі українці взяли участь у зйомці "Зоряної абетки". Мета - привернути увагу до теми втрати слуху та адаптації нечуючих людей.

Також ми писали про те, що Маша Єфросиніна відповіла на виклик грузинського красеня Іраклі Мацакарія й погодилася взяти участь у проекті "Танці з зірками".

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