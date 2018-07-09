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"Дуже сміливо": анонс кліпу Анни Сєдокової викликав гарячі суперечки у шанувальників (відео)

STYLERЗірки        09.07.2018 - 16:21
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка анонсувала вихід нового кліпу

Відома українська співачка Анна Сєдокова анонсувала свій новий кліп на пісню "Ни слова о нем", зробивши новий пост на своїй сторінці в Instagram, чим дуже здивувала шанувальників.

"Мені здається, що це моє перше відео не про любов... Про що? Я ще й сама не зрозуміла. Я просто хочу танцювати до втрати свідомості і цілуватися #НиСловаОНем Завтра #прем'єра", - повідомила Аня в публікації.

На кадрах видно зірку і ще одну дівчину, які мають намір поцілуватися в кліпі.

 

Відео: анонс кліпу "Ні слова про нього" (instagram.com/annasedokova)

На цей факт, незважаючи на те, що відео було опубліковано всього кілька годин тому, фанати відреагували вже досить неоднозначно. Багатьом сподобалися кадри з кліпу і вони дуже чекають прем'єри.

"Яка краса", "Ганнуся, я думаю, це буде бомба", "Дуже сексуально і красиво", "Це буде страшенно жарко!", "Дуже гарно! Атмосферно", "Як завжди, Аня - вогонь", "Дуже сміливо", - прокоментували шанувальники.

Але знайшлося також багато фоловерів, які розчарувалися у творчості співачки і розкритикували її. "Слухала вас, але тепер перестану. Фанатів реально зменшиться. Відписуватись не буду, цікаво, до чого ви дійдете", "Фу, противно, ви мене розчарували", "Дивитися неприємно!", "Ну взагалі, після цього відео я розчарована", "Так не можна...", - написали підписники зірки.

Скріншоти коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, Анна Сєдокова домовилася з екс-чоловіком Максимом Чернявським про опіку над дочкою.

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