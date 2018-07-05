"Дуже шкода": легендарна група скасувала виступ на Atlas Weekend

Реп-група не виступить на популярному фестивалі в Києві

5 липня вокаліст реп-групи "Кровосток" Антон Черняк повідомив про те, що їх виступ на одному з найбільших фестивалів Atlas Weekend скасовано. Про це виконавець розповів у відеозверненні на офіційній сторінці групи в Instagram.

Причиною чергової зміни програми заходу стала поламана нога артиста.

Допис, поширений КРОВОСТОК (18+) (@krovostokofficial) 5 Лип 2018 р. о 5:40 PDT

Відеозвернення вокаліста групи (instagram.com/krovostokofficial)

"Всім привіт! У зв'язку з тим, що я зламав ногу, на жаль, ми, "Кровосток", цього літа не зможемо взяти участь у фестивалі Atlas Weekend. Але ми обов'язково зробимо це наступного року. Всім, хто збирається відвідати фестиваль цього літа, бажаємо добре провести час. До швидких зустрічей", - сказав Антон.

Шанувальники творчості "Кровостока" шкодують з даної новини і бажають Антону скоріше одужувати.

"Дуже шкода, одужуйте", "Яка шкода", "Якнайшвидшого одужання", - написали користувачі.

Нагадаємо, "Звірі" пояснили відмову від виступу на Atlas Weekend.

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