Одеський кінофестиваль-2018: яскраві вбрання зіркових гостей (фото)

Фото: facebook.com/odesaiff

По червоній доріжці пройшлися відомі українські зірки

13 липня в Одесі стартував Одеський міжнародний кінофестиваль. Культурна подія пройде в дев'ятий раз. Фестиваль триватиме 9 днів до 21 липня, а його програма включає в себе прем'єри фільмів, спеціальні покази, майстер-класи від провідних світових кіномитців, open-air киноперформанс на Потьомкінських сходах і множинні вечірки. На фестивалі покажуть близько сотні кінофільмів.

За традицією відбулася церемонія відкриття ОМКФ з червоною доріжкою біля Одеського оперного театру. Нею пройшлися гості кінофестивалю, в тому числі іноземні зірки, а також популярні українські селебріті.

Серед іноземних зірок помічений актор Ерік Робертс.

Фото Травесті-діва Монро (телеканал Україна)

Фото: Народна артистка України Ада Роговцева ((телеканал Україна)

Фото: MELOVIN (телеканал Україна)

Фото: Антон Лірник з дружиною (телеканал Україна)

Фото: Ерік Робертс (телеканал Україна)

Нагадаємо, що головний приз фестивалю - це статуетка під назвою "Золотий Дюк". Всього на фестивалі є три розділи: Міжнародна конкурсна програма повнометражних фільмів, Українська національна конкурсна програма та Конкурс європейських документальних фільмів.

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