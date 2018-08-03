В Одесу приїхав виконавець хіта "Голубая луна" (фото, відео)

Фото: літній театр Морвокзал (facebook.com/pg/letniiteatrmorvokzal)

Микола Трубач був помічений в Одесі

Відомий музикант, співак і автор хіта "Голубая луна" Микола Трубач приїхав в Одесу. Вчора, 2 серпня, в 20:00 він виступив на сцені Літнього театру "Морвокзал". Це був перший його виступ за останні чотири роки.

Прямо з аеропорту музикант вирушив на Привоз і встиг накупити свіжих раків, а ще загадав бажання і навіть потер ніс у відомого пам'ятника Тьоті Соні.

Микола зізнався, що раки нагадують йому про дитинство, коли ще хлопчиком в селі в рукавичках і масці постійно ловив їх відрами. Прямо на ринку артист встиг поділитися своїм фірмовим рецептом приготування раків по-миколаївськи: "побільше солі і кропу".

Відео: Микола Трубач виступить в Одесі (youtube.com/Александр ШЕЛЕСТ)

"На цілий рік у мене пропав голос. Довелося робити складну операцію на голосових зв'язках. Потрібно було заново вчитися розмовляти і співати", - зізнався музикант. Хоча за цей час встиг знятися в кіно у режисера Алли Сурикової і написати книгу "Мертвое дело. Живая копейка".

Фото: Микола Трубач в Одесі (прес-служба)

Також він поділився, що підтримує зв'язок з Борисом Моїсеєвим, але продовження пісні "Голубая луна" не бачить. "Я вже досвідчений композитор і поет, мені цікаво писати більш серйозні пісні, музику складати. А "Голубая луна" – це все-таки легкий жанр, хоча і дуже веселий. Я це все розумію, досі ця пісня на всіх моїх концертах – номер один. Всі її чекають, вимагають, танцюють під неї, підспівують", - розповів Микола.

Зазначимо, що майданчик, на якому виступив артист був відкритий 13 липня концертом Вєрки Сердючки. Майже щодня тут проходять концерти різних зірок.

Нагадаємо, трьох іноземців, які спеціально прилетіли з Греції на концерт Alekseev в Одесі, не пустили до залу.

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