"Один маленький секрет": Julik знявся у новому фільмі "DZIDZIO Перший раз"

Фото: Екс-DZIDZIO Назарій Гук знявся у новій стрічці (прес-служба)

Усі сцени за участі артиста відбулись в одному із нічних клубів

Днями відбулись зйомки кінострічки "DZIDZIO Перший раз", в яких взяв участь Julik (Назарій Гук).

Нагадаємо, декілька місяців тому, артист прийняв рішення почати авторський проект у якому він зайнявся ді-джеїнгом, написанням авторських треків та створенням ремікс-версій на пісні топових українських артистів.

"Надзвичайно приємно було стати частиною якісного україського контенту, який створює "DZIDZIO Film". У цій кінострічці, як і у попередніх, я грав самого себе, тобто мені не довелося вживатися у роль" - сказав Julik.

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До слова, Юлік не вперше знімається у кінострічках: перебуваючи у складі колективу DZIDZIO, він зіграв багато ролей.

"Для мене процес фільмографії - це постійний рух, динаміка та, насамперед, новий виклик перед собою. Коли ми починали знімати міні-фільми, зізнаюсь, було трішки страшно. З роками цей страх минає і камера стає другорядною річчю, яку ти просто не помічаєш", - коментує він.

Фото: У кінострічці "DZIDZIO Перший раз" Юлік запалить вибагливу Ходорівську публіку (прес-служба)

"Дзідзьо, в душі великий артист і наївна дитина, все своє життя приховує один малесенький секрет, який переростає у величезну проблему. Цього разу ні найкраща мама, ні його крутий друг не зможуть йому допомогти. Бо таку делікатну справу Дзідзьо має вирішити перший раз і ду-у-же обережно", - розповіли у "DZIDZIO Film".

Фото: Усі сцени за участі артиста відбулись в одному із нічних клубів (прес-служба)

У кінострічці "DZIDZIO Перший раз" Юліку запалить вибагливу Ходорівську публіку (смт неподалік Львова - ред.).

Усі сцени за участі артиста відбулись в одному із нічних клубів, де головні герої кінострічки Дзідзьо та Павук приїдуть позабавлятись та послухати відомі хіти.

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Нагадаємо, Назар Гук розповів, як і чим його несподівано здивував знаменитий співак Павло Зібров.

Також екс-учасник DZIDZIO пояснив свою думку щодо того, у чому полягає феномен популярності Олега Винника.