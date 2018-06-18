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Одіозний Кобзон потрапив у лікарню

STYLERЗірки        18.06.2018 - 17:11

Співак розповів про свій стан

У Москві госпіталізований одіозний російський співак, народний артист СРСР, "герой" так званої "Донецької народної республіки" Йосип Кобзон. Про це повідомляється на сторінці Mash у соцмережі Facebook.

За інформацією видання, 80-річний артист, який активно підтримує терористів самопроголошених республік на Донбасі, був доставлений в клініку для проходження лікування. Яке саме лікування належить пройти співакові – залишається невідомим.

Інформацію про свою госпіталізацію підтвердив сам Кобзон. Співак повідомив, що почуває себе добре.

Скріншот поста (facebook.com/breakingmash)

Раніше Кобзон розповів, де хоче бути похований.

Нагадаємо, в Україні позбавили Кобзона всіх державних нагород. Пізніше Кобзон прокоментував своє позбавлення державних нагород. Він заявив, що сам вже давно відмовився від них.

До речі, Приходько прокоментувала позбавлення українських нагород Кобзона.

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Теги: кобзон, співак, российские артисты
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