"Однозначно Hot": Джамала порадувала шанувальників соковитими фотографіями з відпочинку

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники Джамали намагаються вгадати, на який курорт відправилася співачка

Українська співачка, переможниця Євробачення 2016 Джамала заінтригувала прихильників новими знімками з відпочинку. І хоча в підписі до фото артистка зазначає, що не встигла в повній мірі підготувати тіло до літа, шанувальники підбадьорюють артистку. У коментарях до фотографій, опублікованих на офіційній сторінці зірки в Instagram шанувальники пишуть про винятковість її форм.

"Відпочинок - це коли начебто ти ще не встиг схуднути до літа як хотів, але море, сонце і вітер і тебе все "устраює", — пише українська артистка у підписі до публікації.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/jamalajaaa

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

В коментарях прихильники намагаються переконати артистку, кажучи, що у неї ідеальна фігура.

"Красива", "Прости Джа, але це однозначно Hot", "Natural beauty", "Горячооо, красуня Джа", "Ви найкрасивіша", "У вас так багато енергії і ви завжди її передаєте нам через неймовірно сильні і музичні пісні спасибі Вам, Ви мій натхненник", "Джамала, Ви чудова!!", "Ваш позитив заряджає)", "Відмінна форма, після недавніх пологів!!! Так думаєш про зайві кг страшно, а подивитися — красоточка, материнство шалено змінило, утончило, ніжна жінка, молодчинка", — пишуть користувачі мережі.

Скріншот коментарів поста облікового запису instagram.com/jamalajaaa

Деякі користувачі мережі стали розпитувати зірку, де вона відпочиває. Дехто навіть припустив, що артистка відправилася відпочивати в Крим. У подальших публікаціях Джамала зазначила, що знаходиться в Туреччині.

Нагадаємо, що на своїй instagram-сторінці Джамала поділилася зі своїми фанами забавним чорно-білим фото, на якому вона працює над новим альбомом в домашній обстановці.

Відео: (video.rbc.ua)