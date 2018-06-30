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"Ого! Топлес?": гола Седокова розважилася з подругами на яхті

STYLERЗірки        30.06.2018 - 13:17
Фото: Анна Седокова (facebook.com/asedokova)
Фото: Анна Седокова (facebook.com/asedokova)

Співачка опублікувала відео зі свого відпочинку в Instagram

Відома співачка Анна Седокова часто ділиться зі своїми фанатами фото і відео особистого життя Instagram. На цей раз вона порадувала своїх підписників інтригуючим відео.

Анна вже кілька разів публікувала гарячі фото в різних купальниках, щоб похвалитися шикарною фігурою, але цього разу вона перевершила саму себе, виставивши гаряче відео з відпустки в сонячному Сен-Тропе. На відео зірка і її подружки розважаються на яхті без одягу.

Відео з відпочинку Анни Сєдокової (instagram.com/annasedokova)

"Якщо порахувати загальну кількість дітей у дівчат на цьому відео, вийде 16!! Якщо що, у нас спільні не тільки діти, любов до системно-векторної психології і ексгібіціонізму)) У нас спільне бажання розвиватися і отримувати від цього задоволення! Спасибі Вам за ці дні, мої дівчатка!! "- трепетно підписала відео Сєдокова. Відео дуже швидко набрало майже півмільйона переглядів.

Зовнішній вигляд дівчат приємно здивував підписників: "Ого! Топлес?", - написав у коментарях один із шанувальників зірки.

Також фани оцінили привабливі форми дівчат.

"Мрія будь-якого чоловіка - опинитися з такими красунями на одній яхті", -прокоментував volann.

"Дівчата красуні) сексуальність цього відео зашкалює", - захопилася miss.andreevaelena.

У коментарях також зазначили, що дівчата "дійсно вміють відпочивати".

До речі, нагадаємо, раніше Анна Сєдокова опублікувала своє фото в купальнику.

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Теги: Анна Седокова
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