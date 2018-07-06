"Вогонь у вогні!" Українська телеведуча вразила фігурою в купальнику (фото)

Валерія Крук показала відверті знімки з турецького курорту
Відома українська телеведуча і фітнес-модель Валерія Крук поділилася з шанувальниками серією фотографій в купальнику.
На знімках, які Валерія опублікувала у своєму Instagram-акаунті, вона відображена в суцільному купальнику власного дизайну.
Крізь тканину видно шикарні форми, рельєфний прес, груди телеведучої.
Валерія Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)
"Коли неможливо вибрати одне фото... Добрий чудовий ранок! Шлю вам промінчики тепла і любові!" - написала Крук.
Валерія Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)
Валерія Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)
Валерія Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)
Валерія Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)
Валерія Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)
Шанувальники захопилися фігурою телеведучої, назвавши її ідеальною.
"Вогонь у вогні!" - прокоментував фото один з юзерів.
Скріншот коментарів (instagram.com/valeriyakruk)
"Дуже красива - очей не відвести! Таке буває?" - написала Таня Володькіна.
Додамо, що фото були зроблені на курорті в турецькому Кемері, де відпочиває дівчина.
Раніше TAYANNA похвалилася стрункою фігурою у відвертій фотосесії для модного глянцю.
Відео: РБК-Україна