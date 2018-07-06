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"Вогонь у вогні!" Українська телеведуча вразила фігурою в купальнику (фото)

STYLERЗірки        06.07.2018 - 00:27
Валерія Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)
Валерія Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)

Валерія Крук показала відверті знімки з турецького курорту

Відома українська телеведуча і фітнес-модель Валерія Крук поділилася з шанувальниками серією фотографій в купальнику.

На знімках, які Валерія опублікувала у своєму Instagram-акаунті, вона відображена в суцільному купальнику власного дизайну.

Крізь тканину видно шикарні форми, рельєфний прес, груди телеведучої.

Валерія Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)

"Коли неможливо вибрати одне фото... Добрий чудовий ранок! Шлю вам промінчики тепла і любові!" - написала Крук.

Валерія Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)

Валерія Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)

Валерія Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)

Валерія Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)

Валерія Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)

Шанувальники захопилися фігурою телеведучої, назвавши її ідеальною.

"Вогонь у вогні!" - прокоментував фото один з юзерів.

Скріншот коментарів (instagram.com/valeriyakruk)

"Дуже красива - очей не відвести! Таке буває?" - написала Таня Володькіна.

Додамо, що фото були зроблені на курорті в турецькому Кемері, де відпочиває дівчина.

Раніше TAYANNA похвалилася стрункою фігурою у відвертій фотосесії для модного глянцю.

Відео: РБК-Україна

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Теги: фотосессия, телеведущая
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