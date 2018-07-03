"Полювання на дику форель": стильний Коляденко відправився на рибалку

Шоумен опублікував у соцмережі фото зі свого відпочинку в Карпатах

Неординарний український співак і шоумен Діма Коляденко під час гастролей в Закарпатській області вирішив влаштувати собі невеликий відпочинок і вирушив на риболовлю. Фото з відпочинку він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Коляденко завжди підбирає яскраві, стильні образи. Цього разу він не став зраджувати собі і відправився на рибалку в стильному вбранні. На ньому була чорна жилетка, шорти кольору хакі, яскрава помаранчева куртка, а зверху накинутий чорний шарф.

Своє фото шоумен підписав "Полювання на дику форель".

Фото: Діма Коляденко на рибалці (facebook.com/kolyadenkodima)

Діма Коляденко був у сильному захваті від краси місцевої природи. "Природа! Гори! Вперше в Закарпатській області. Краса дикої природы, повітря, перевали - така краса!!! Західна Україна неймовірно красива", - захоплено зазначив він.

Крім яскравих вражень від першого візиту в Карпати, Коляденко отримав також і масу задоволення від улову і від риболовлі в цілому. Діма зізнався, що раніше не часто бував на риболовлі. "Відверто, це моя третя в житті риболовля. Абсолютно спонтанна і на 1000% задоволення! Ми форель приготували та з'їли! Вийшло дуже смачно!!! Перший раз я рибалив років в 12, тоді я зловив лише одну рибку. А другий раз я був в заповідній зоні, ловив рибу з дозволом. Правда, все що зловив, відразу випустив назад у річку", - розповів співак.

Фото: улов Діми Коляденка (facebook.com/kolyadenkodima)

До речі, Слава з "НеАнгелів" поділилася новим захопленням.

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