"Опинившись перед Путіним..." Земфіра відповіла на популярне питання

Земфіра (фото: vk.com/zemfira)

Співачка Земфіра відповіла на запитання своїх шанувальників

Популярна російська співачка Земфіра відповіла на запитання "Опинившись перед Путіним, що ти йому скажеш?", яке постійно в кінці своїх інтерв'ю гостям задає відомий журналіст Юрій Дудь.

Так, під час спілкування з фанатами Земфіра лаконічно, але впевнено відповіла: "Я не опинюся".

При цьому вона зазначила, що Дудю вона не дасть інтерв'ю.

"Взагалі. Мені це не потрібно. І сам процес вганяє мене в страшний стрес. З роками стає тільки гірше", - зазначила співачка і додала, що не хоче давати великі інтерв'ю нікому взагалі.

Не обійшлося і без казусів. Наприклад, одному шанувальнику співачка нахамила. Олександр Качаєв задав їй питання: "Якщо ви постанете перед Богом і Путіним, за що б йому пред'явили (насварили чи засуджували його)?"

"Давайте перед ними постанете ви. Причому відразу перед обома. І висловитеся", - відповіла Земфіра.

Земфіра (фото: vk.com/zemfira)

Крім того, Рамазанова висловилася про життя в РФ і своє ставлення до російської влади.

Зокрема, артистка сказала, що не дуже задоволена нинішнім станом життя в Росії.

"Я успішна людина... Але, звичайно, у нас маса проблем", - сказала вона.

Земфіра (фото: vk.com/zemfira)

Ставлення до нинішнього російського уряду і його законів, за словами співачки, у неї "як і у більшості, складне".

Також вона сказала, що найближчим часом не збирається з концертами в Україну.

Раніше соцмережу розлютив виступ Земфіри в Мінську.

Відео: РБК-Україна