"Опинившись перед Путіним..." Земфіра відповіла на популярне питання

Співачка Земфіра відповіла на запитання своїх шанувальників
Популярна російська співачка Земфіра відповіла на запитання "Опинившись перед Путіним, що ти йому скажеш?", яке постійно в кінці своїх інтерв'ю гостям задає відомий журналіст Юрій Дудь.
Так, під час спілкування з фанатами Земфіра лаконічно, але впевнено відповіла: "Я не опинюся".
При цьому вона зазначила, що Дудю вона не дасть інтерв'ю.
"Взагалі. Мені це не потрібно. І сам процес вганяє мене в страшний стрес. З роками стає тільки гірше", - зазначила співачка і додала, що не хоче давати великі інтерв'ю нікому взагалі.
Не обійшлося і без казусів. Наприклад, одному шанувальнику співачка нахамила. Олександр Качаєв задав їй питання: "Якщо ви постанете перед Богом і Путіним, за що б йому пред'явили (насварили чи засуджували його)?"
"Давайте перед ними постанете ви. Причому відразу перед обома. І висловитеся", - відповіла Земфіра.
Земфіра (фото: vk.com/zemfira)
Крім того, Рамазанова висловилася про життя в РФ і своє ставлення до російської влади.
Зокрема, артистка сказала, що не дуже задоволена нинішнім станом життя в Росії.
"Я успішна людина... Але, звичайно, у нас маса проблем", - сказала вона.
Земфіра (фото: vk.com/zemfira)
Ставлення до нинішнього російського уряду і його законів, за словами співачки, у неї "як і у більшості, складне".
Також вона сказала, що найближчим часом не збирається з концертами в Україну.
Раніше соцмережу розлютив виступ Земфіри в Мінську.
Відео: РБК-Україна