"Окрилює можливість допомагати людям": Каменських розповіла про свою соціальну діяльність

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Каменських підкреслила, що займатися благодійністю їй дуже подобається

Відома українська співачка Настя Каменських, яка тепер виступає під псевдонімом NK, розповіла, яку роль в її житті займає соціальна діяльність. Про це Каменських розповіла ексклюзивному інтерв'ю STYLER.

Співачка зізналася, що відносно недавно приєдналася до благодійного проекту "Життєлюб". Також Настя розповіла, що збирала теплий одяг разом з магазином "Ласка". За її словами, в ході акції вдалося зібрати величезну кількість теплих речей для літніх людей.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Раніше вже з'являлася інформація про благодійну діяльность Насті Каменських. Нещодавно вона нагодувала пенсіонерів супом в будиночку "Обід без бід", де безкоштовно роздають їжу літнім людям.

Фото: Настя Каменських нагодувала супом пенсіонерів (kiev.informator.ua)

"Також ми збирали гроші, щоб відкрити будиночок для "Обіду без бід" — тут літні люди, які потребують допомоги, можуть безкоштовно обідати. Ми навіть перевиконали план, збирали гроші на один будиночок, а відкрили два", - говорить артистка.

Зірка підкреслила, що займатися благодійністю їй дуже подобається і пообіцяла і надалі допомагати людям.

"Мене буквально окрилює можливість робити такі добрі справи, допомагати людям. Планую робити це і далі, віддавати свої речі на благодійні аукціони, щоб виручені гроші йшли на допомогу тим, кому це потрібно. Тому стежте за моїми соцмережами", - підсумувала Каменських.

Раніше Настя Каменських призналась, чи готова піти в політику.

Також вона розповіла про "спортивну" мотивацію і поділилася дієтичним рецептом улюбленого салату.

Що ви не знали про NК?