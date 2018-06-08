Оксана Байрак одружила відому українську акторку: фото з церемонії

Обранець актриси зі сфери кіно, але не актор

Відома українська актриса Ганна Сагайдачна вийшла заміж. Зірка зв'язала себе узами шлюбу з обранцем. Цікаво, що пару одружила відомий режисер Оксана Байрак. Саме вона вела шлюбну церемонію.

Фото: Ганна з чоловіком і Оксаною Байрак (прес-служба СТБ)

"Мій обранець зі сфери кіно, але не актор. Це важливо, - поділилася Ганна. – Він працює на кіностудії Оксани Байрак. Ми познайомилися з Женею як раз на проекті у Оксани, тому, можна сказати, вона наша сваха. Але зустрічатися ми почали пізніше, десь через півроку. І до весілля ми були разом 3,5 року".

Також Ганна зізналася, що приготування до весілля робили з чоловіком самостійно. Враховуючи щільний графік у серіалі "Фортечна", до церемонії поступово готувалися до зими, як тільки Євген освідчився. За місяць до весілля вже було все готове і замовлено.

Фото: Весілля Ганни Сагайдачної (прес-служба СТБ)

"Провела Церемонію Оксана Байрак. Чому я була невимовно рада. У нас було дуже красиве місце з аркою, квітами, і ми шукали церемоніймейстера. Оксана наш хороший друг. Коли вона дізналася, що ми в пошуку, сказала, що з радістю проведе церемонію для нас", - поділилася Ганна.

Відзначимо, що на даний момент Ганна знімається у масштабному костюмованому серіалі "Фортечна" телеканалу СТБ і кіностудії Film.ua.

Дивно, що сама актриса вийшла заміж в реальному житті паралельно зі своєю героїнею Наталі з серіалу, який глядачі побачать вже навесні 2019 року.

Фото: кадри зі зйомок

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